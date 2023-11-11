Курс долара дивує: в НБУ повідомили чого чекати вже 13 листопада

Курс американської валюти вже зріст і на міжбанківському валютному ринку і в пунктах обміну валют.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку у п’ятницю 10 листопада почав знижуватися відносно американського долара.

Про це повідомили в Національному банку України.

Станом на понеділок, 13 листопада, встановлено курс долара на рівні 26,0779 гривень за один долар. Це на +0,0419 грн більше, ніж наприкінці минулого тижня. Курс євро теж дещо зросте, в понеділок він буде на рівні 38,5420 гривень за один євро, це на 0,0195 грн більше за курс п’ятниці 10 листопада.

На міжбанку сьогодні курс американської валюти торгується на рівні 36,12-3614 гривень за долар, тобто зріс на 7 копійок. На готівковому ринку вартість долара зросла на 5 копійок, тож в середньому придбати долари можна за курсом 37,70 гривень за один.

Нагадаємо, що на початку жовтня Національний банк Україні скасував валютні обмеження. Тепер долари можна купувати онлайн без жодних перешкод. Донедавна придбати валюту онлайн можна було лише за умови розміщення валюти на депозит на термін три місяці.

Щодо прогнозу курсу валют на новий рік, то в державний бюджет долар закладено на рівні 40,7 гривні за долар. Раніше прогнозувалося, що долар буде на рівні 41,4 гривні за долар, але рішення змінили.

Зазначимо, що прогнози на 2024 рік щодо економіки доволі оптимістичні, рівень інфляції знизився, але в бюджеті є суттєвий дефіцит. Тож без допомоги західних партнерів українці опиняться в дуже складній ситуації. Водночас економіка країни залежна від успіхів наших захисників на фронті. Чим успішніше вони нищитимуть ворога, тим більшою буде впевненості наших партнерів в перемозі. При цьому перемога у війні залежить від кожного з нас, тож ми повинні мобілізувати та направити всі зусилля на допомогу Збройним силам України.