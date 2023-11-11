Украинцы массово получают сообщения с вирусами замаскированные под письма от Укрэнерго

Украинцев предупреждают о мошенниках, которые рассылают сообщения от имени Укрэнерго.

Поэтому если вы получили подозрительное письмо от компании, то немедленно удалите его. И ни в коем случае не переходите по ссылкам из сообщения или письма.

Мошенники нашли новый способ завладеть данными украинцев или даже их деньгами. На этот раз они запустили массовую рассылку писем с вирусом с постороннего адреса якобы от имени компании “Укрэнерго”.

Об активизации мошенников сообщили в пресс службе НЭК “Укрэнерго”.

Характерный признак фишинговых писем – они присланы не с официального адреса. Обратите внимание, что работники национальной энергетической компании “Укрэнерго” пользуются почтой исключительно с доменом “ua.energy”.

Если же вам пришло письмо от компании Укрэнерго, но с другого домена – немедленно удаляйте это письмо даже не открывая. Обратите внимание, официальное название компании которую используют в деловой переписке – НЭК “Укрэнерго”. До 2019 года использовалось официальное название государственное предприятие НЭК “Укрэнерго”, но сейчас это название в переписке не используется.

Отметим, что в компании обращают внимание на тот факт, что “Бухгалтер Елена Витальевна” – это фейк без фамилии. Работники НЭК “Укрэнерго” не переписываются с клиентами или партнерами без указания полных данных отправителя, к тому же на русском.

Отметим, что после завершения отопительного сезона в Украине могут пересмотреть тарифы на электроэнергию. Пока неизвестно, как изменятся тарифы, но с большой вероятностью они вырастут. Летом 2023 года стоимость электроэнергии выросла на 70%. Причина – необходимость восстановить энергосистему Украины после атак российских оккупантов. Однако ожидаемого результата это не дало, доходы украинцев на достаточно низком уровне, поэтому многие просто не в состоянии оплачивать коммунальные услуги в полном объеме. Напомним, что все украинцы имеют право на получение субсидии, если они не могут платить коммуналку. Подать заявление можно в Пенсионном фонде Украины или онлайн.