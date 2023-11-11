Українці масово отримують повідомлення з вірусами замасковані під листи від Укренерго

Українців попереджають про шахраїв, які розсилають повідомлення від імені Укренерго.

Тож якщо ви отримали підозрілий лист від компанії, то негайно видаліть його. І ні в якому разі не переходьте за посиланнями з повідомлення чи листа.

Шахраї знайшли новий спосіб заволодіти даними українців чи навіть їхніми грошима. Цього разу вони00 запустили масову розсилку листів з вірусом зі сторонньої адреси начебто від імені компанії “Укренерго”.

Про активізацію шахраїв повідомили в прес службі НЕК “Укренерго”.

Характерна ознака фішингових листів – вони надіслані не з офіційної адреси. Зверніть увагу, що працівники національної енергетичної компанії “Укренерго” користуються поштою виключно з доменом “ua.energy”.

Якщо ж вам надійшов лист від компанії Укренерго, але з іншого домену — негайно видаляйте цей лист навіть не відкриваючи. Зверніть увагу, офіційна назва компанії яку використовують в діловій переписці — НЕК “Укренерго”. До 2019 року використовувалась офіційна назва державне підприємство НЕК “Укренерго”, але зараз ця назва в переписці не використовується.

Зазначимо, що в компанії звертають увагу на той факт, що “Бухгалтер Елена Витальевна” — це фейк без прізвища. Працівники НЕК “Укренерго” не листуються з клієнтами чи партнерами без вказання повних даних відправника, до того ж російською.

Зазначимо, що після завершення опалювального сезону в Україні можуть переглянути тарифи на електроенергію. Наразі невідомо, як зміняться тарифи, але з великою імовірністю вони зростуть. Влітку 2023 року вартість електроенергії зросла на 70%. Причина — необхідність відновити енергосистему Україні після атак російських окупантів. Однак очікуваного результату це не дало, доходи українців на досить низькому рівні, тож чимало людей просто не в змозі оплачувати комунальні послуги в повному обсязі. Нагадаємо, що всі українці мають право на отримання субсидії, якщо вони не можуть сплачувати комуналку. Подати заяву можна в Пенсійному фонді України або онлайн.