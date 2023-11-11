Обійдіть стороною: яку техніку ніколи не варто купувати з вітрини

Вітринний зразок техніки нічим не відрізняється від оригінального продукту. Просто колись магазин витягнув його з коробки, поставив на прилавок, активували та підключили до мережі для демонстрації. Такі товари є практично у всіх магазинах електроніки.

Яку ж техніку не варто купувати з вітрини?

Не варто купувати з вітрини:

1. Усю, де є екран

Насамперед йдеться про телевізори. Найчастіше в магазинах на них крутять зациклені відео за максимальної яскравості. Не багато телевізорів витримують таке випробування. Як результат — засвіти, залишкові зображення, баланс білого, що поїхав, потьмянілі кольори. І тут не має значення, який тип екрану: РК, LED, QLED або OLED. Кожен тип має свої слабкі місця.

Те саме стосується і телефонів, планшетів, ноутбуків. Їхні екрани менш схильні до вигоряння, якщо девайси стояли на вітрині у вимкненому стані. Про це завжди варто уточнювати у продавця.

2. Усю, де є акумулятор

Не секрет, що будь-які АКБ мають ресурс перезаряджання. Чим довше девайс тримали на зарядці, тим зношенішою буде батарея. І тут ми говоримо не тільки про смартфони, а й про бездротові навушники, планшети, ноутбуки і навіть Bluetooth-колонки.

Якщо можливо, перевіряйте знос акумулятора в магазині. Також варто запитати у продавця, чи гарантія покриває той випадок, якщо батарея буде розряджатися занадто швидко.

3. Акустику

Комп’ютерні колонки, динаміки, навушники, аудіосистеми, саундбари, домашні кінотеатри. Все це може бути включено в магазин і грати на повну гучність. При покупці користувач виявить, що його девайс швидко втратив якість звуку або почав хрипіти.

Завжди запитуйте у продавця, чи була включена акустика і як довго вона працювала. Також звертайте увагу на бренди. Колонки люкс-брендів (Bose або Bang & Olufsen) явно краще збережуться після вітрини, ніж бюджетні JBL або Sony.

4. Проектори

Проектори – найвразливіша категорія техніки для вітрини, оскільки більшість моделей працює за рахунок ламп. Термін служби цих ламп дуже короткий – від 80 до 200 днів безперервної роботи.

На щастя, рітейлери рідко тримають увімкненими проектори в магазинах. Запитуйте у продавця, скільки вже встигла відпрацювати лампа.

Також експерт порадив завжди звертати увагу на знижку продавця. Якщо вона нижча за 10% — краще переплатити за новий зразок. Завжди дізнавайтеся у консультантів «долю» техніки, перевіряйте все в магазині і залишайтеся напоготові, прийшовши вдома з покупкою.