Часть пенсионеров не смогут какое-то время получать пенсию: кого это касается?

В Украине пенсию можно получить дождавшись 60-летия и наработав весь необходимый стаж. Есть исключения, когда человек работает на определенных профессиях, которые опасны для здоровья, например, шахтеры. Тогда такой работник имеет право выйти на заслуженный отдых раньше времени, за выслугой лет. Из-за того, что обычно таким людям еще нет 60, они полны сил и энергии и решают продолжать и дальше работать на своей работе. В таком случае получать пенсию они не смогут. Согласно действующему законодательству, чтобы получать пенсию и зарплату одновременно, нужно тогда полностью изменить сферу деятельности на ту, где нет выплат по выслуге лет. Например, если вы работали шахтером, то после ухода на пенсию можете устроиться, например, водителем. В таком случае вам будут начисляться и пенсия, и вы сможете получать зарплату. Если же продолжите работать шахтером, будете получать только зарплату.

Что еще известно о пенсиях в 2023 году?

Осталось менее двух месяцев до завершения 2023 года и в этом году надбавки пенсионерам ожидать уже не стоит. В Пенсионном Фонде утверждают, что доплаты будут получать только лица, пересекающие определенный возрастной рубеж, например 70, 75 и 80 лет. В их случае актуальной становится возрастная доплата, которая зависит от возраста пенсионера и может составлять от 300 до 600 гривен.

Также надбавки предусмотрены для лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной. Это, конечно же, военнослужащие. Им должны доплачивать минимум 70% от прожиточного минимума, что на сегодня 1465 гривен. Также к этой категории лиц относятся работники из отраслей культуры, образования, здравоохранения, науки, госслужбы, спорта и общественной деятельности. Их прибавка варьируется в пределах 20-40% от прожиточного минимума.