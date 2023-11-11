Частина пенсіонерів не зможуть деякий час отримувати пенсію: кого це стосується?

В Україні пенсію можна отримавши дочекавшись до 60-річчя та напрацювавши весь необхідний стаж. Є винятки, коли особа працює на певних професіях, які є небезпечними для здоров’я, наприклад, шахтарі. Тоді такий працівник має право вийти на заслужений відпочинок завчасно, за вислугою років. Через те, що зазвичай таким людям ще немає 60, вони сповнені сил та енергії й вирішують продовжувати й надалі працювати на своїй роботі. У такому випадку пенсію отримувати вони не зможуть. Згідно з чинним законодавством, щоб отримувати пенсію та зарплату одночасно, потрібно тоді повністю змінити сферу діяльності на щось таке, де немає виплат за вислугою років. Наприклад, якщо ви працювали шахтарем, то після виходу на пенсію можете влаштуватись, наприклад, водієм. В такому випадку вам нараховуватимуть і пенсію, і ви зможете отримувати зарплату. Якщо ж продовжите працювати шахтарем, отримуватимете лише зарплатню.

Що ще відомо про пенсії у 2023 році?

Залишилось менше двох місяців до завершення 2023 року й цьогоріч на надбавки пенсіонерам очікувати вже не варто. У Пенсійному Фонді стверджують, що доплати отримуватимуть лише особи, які перетинають певний віковий рубіж, наприклад, 70, 75 та 80 років. У їхньому випадку актуальною стає вікова доплата, яка залежить від віку пенсіонера та може становити від 300 до майже 600 гривень.

Також надбавки передбачені для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Це звісно ж військовослужбовці. Їм повинні доплачувати мінімум 70% від прожиткового мінімум, що станом на сьогодні 1465 гривень. Також, до цієї категорії осіб належать працівники з галузей культури, освіти, охорони здоров’я, науки, держслужби, спорту та громадської діяльності. Їхня надбавка варіюється в межах 20-40% від прожиткового мінімуму.