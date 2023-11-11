Украинцам приготовиться: с 1 декабря проверки стартуют по всей территории страны

До недавнего времени в связи с военными событиями в стране действовал мораторий на проведение налоговых проверок. Однако на днях Верховная Рада Украины частично отменила его. Но есть ряд нюансов. Например, по состоянию на сегодняшний день, на период с 1 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года проверки могут устраивать только компаниям, работающим в определенных сферах деятельности. Также, остается ряд категорий предпринимателей, для которых мораторий продолжает действовать, или же он актуален для определенного ряда операций. Итак, давайте рассмотрим все более подробно.

Какие компании теперь могут столкнуться с проверкой?

Речь о документальных плановых проверках, и их могут устроить следующим компаниям:

Налогоплательщики, занимающиеся производством или реализацией подакцизной продукции. Компании, работающие в игровом бизнесе (отрасль азартных игр). Компании, оказывающие платежные и финансовые услуги. Нерезиденты, осуществляющие в Украине предпринимательскую деятельность, отвечающую одному из вышеперечисленных критериев. Другие налогоплательщики, которые по сформированным за 2021 год данным, подлежат под заявленные законом критерии.

В то же время, закон предусматривает и отсутствие таких проверок для отдельной группы предпринимателей. С 1 декабря 2023 года будет действовать мораторий на следующие операции:

Документальные проверки налогоплательщиков, относящихся к 1 и 2 группе (мораторий будет действовать до 31 декабря 2024). Документальные проверки для компаний, налоговый адрес которых зафиксирован на временно оккупированных территориях или тех, где продолжаются активные боевые действия. Фактические проверки для компаний, которые подходят под параметры второго пункта.

В целом же в Украине полностью отменены все налоговые льготы. Предприниматели снова должны вернуться к своим довоенным налоговым ставкам и исправно платить налоги. Также вернулись штрафы, а также введены новые. К примеру, сейчас предпринимателей активно штрафуют за неиспользование кассовых аппаратов.