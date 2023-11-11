Українцям приготуватися: з 1 грудня перевірки стартують по всій території країни

Донедавна у зв’язку з воєнними подіями в країні діяв мораторій на проведення податкових перевірок. Однак днями, Верховна Рада України частково його скасувала. Однак є ряд нюансів. Наприклад, станом на сьогодні, на період з 1 грудня 2023 року по 31 грудня 2024 року перевірки можуть влаштовувати лише компаніям, які працюють у певних сферах діяльності. Також, залишається ряд категорій підприємців, для котрих мораторій продовжує діяти, або ж він є актуальним для певного ряду операцій. Отже, давайте розглянемо все більш детально.
Які компанії тепер можуть стикнутися з перевіркою?
Мова про документальні планові перевірки, і їх можуть влаштувати наступним компаніям:
- Платники податків, які займаються виробництвом або/та реалізацією підакцизної продукції.
- Компанії, які працюють в ігровому бізнесі (галузь азартних ігор).
- Компанії, які надають платіжні та фінансові послуги.
- Нерезиденти, які здійснюють в Україні підприємницьку діяльність, яка відповідає одному з перелічених вище критеріїв.
- Інші платники податків, які по сформованих за 2021 рік даних, підлягають під заявлені законом критерії.
Водночас закон передбачає й відсутність таких перевірок для окремої групи підприємців. З 1 грудня 2023 року буде діяти мораторій на наступні операції:
- Документальні перевірки платників податків, що належать до 1 і 2 групи (мораторій діятиме до 31 грудня 2024 року).
- Документальні перевірки для компаній, податкова адреса яких зафіксована на тимчасово окупованих територіях або тих, де тривають активні бойові дії.
- Фактичні перевірки для компаній, які відповідають параметрам другого пункту.
Загалом, ж в Україні повністю скасовано всі податкові пільги. Підприємці знову повинні повернутись до своїх довоєнних податкових ставок, і справно сплачувати податки. Також повернулись штрафи, і навіть запроваджено нові. Наприклад, зараз підприємців активно штрафують за невикористання касових апаратів.
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