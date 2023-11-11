Українцям приготуватися: з 1 грудня перевірки стартують по всій території країни

Донедавна у зв’язку з воєнними подіями в країні діяв мораторій на проведення податкових перевірок. Однак днями, Верховна Рада України частково його скасувала. Однак є ряд нюансів. Наприклад, станом на сьогодні, на період з 1 грудня 2023 року по 31 грудня 2024 року перевірки можуть влаштовувати лише компаніям, які працюють у певних сферах діяльності. Також, залишається ряд категорій підприємців, для котрих мораторій продовжує діяти, або ж він є актуальним для певного ряду операцій. Отже, давайте розглянемо все більш детально.

Які компанії тепер можуть стикнутися з перевіркою?

Мова про документальні планові перевірки, і їх можуть влаштувати наступним компаніям:

Платники податків, які займаються виробництвом або/та реалізацією підакцизної продукції. Компанії, які працюють в ігровому бізнесі (галузь азартних ігор). Компанії, які надають платіжні та фінансові послуги. Нерезиденти, які здійснюють в Україні підприємницьку діяльність, яка відповідає одному з перелічених вище критеріїв. Інші платники податків, які по сформованих за 2021 рік даних, підлягають під заявлені законом критерії.

Водночас закон передбачає й відсутність таких перевірок для окремої групи підприємців. З 1 грудня 2023 року буде діяти мораторій на наступні операції:

Документальні перевірки платників податків, що належать до 1 і 2 групи (мораторій діятиме до 31 грудня 2024 року). Документальні перевірки для компаній, податкова адреса яких зафіксована на тимчасово окупованих територіях або тих, де тривають активні бойові дії. Фактичні перевірки для компаній, які відповідають параметрам другого пункту.

Загалом, ж в Україні повністю скасовано всі податкові пільги. Підприємці знову повинні повернутись до своїх довоєнних податкових ставок, і справно сплачувати податки. Також повернулись штрафи, і навіть запроваджено нові. Наприклад, зараз підприємців активно штрафують за невикористання касових апаратів.