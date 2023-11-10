Зарплаты украинцев пересчитают: кто будет получать 21 000 гривен в месяц

В Украине минимальную зарплату в 2024 году повысят дважды – в январе и апреле. При этом в бюджете на новый год второе повышение решили с лета перенести на апрель. После двух повышений минималка вырастет с 6 700 до 8 000 гривен.

Об этом идет речь в записке к проекту бюджета на 2024 год, который поддержали нардепы. По оценкам правительства, средняя зарплата в Украине составит 21 809 гривен. Реальная же зарплата вырастет на 8,5%, но с учетом инфляции рост будет лишь на уровне 6%. Прогноз уровня безработицы – 18,7%.

Фонд оплаты труда наемных работников и денежного довольствия военных, также будет расти в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Общая сумма вырастет на 288,5 миллиардов гривен больше, чем было учтено в первом чтении.

На фоне роста зарплаты, минимальная пенсия в Украине вырастет с 2 093 до 2 361 гривен уже в январе 2024 года. Максимальная пенсия увеличится с 20 930 до 23 610 гривен. За стаж сверх нормы будут доплачивать 23,6 гривны вместо 20,9 гривен.

В январе следующего года также вырастут пенсии украинцев, которые выполнили требования по стажу и достигли 65 лет. Согласно закону пенсия женщин со стажем более 30 лет и мужчин со стажем более 35 лет не может быть меньше 40% от минималки. Таким образом их пенсия с января вырастет до 2 840 гривен вместо 2 680 гривен.

Также уже в марте следующего года в Украине пройдет индексация по новым правилам. На этот раз в Минсоце хотят применить специальные пенсионные баллы. Механизм их действия до сих пор не раскрыт, но по предварительным данным применение баллов поможет сделать пенсии более справедливыми.

Напомним, что украинцы которые более шести месяцев не пользуются своим банковским счетом могут потерять доступ к нему. Для восстановления выплат придется обратиться в Пенсионный фонд.