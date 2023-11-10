Зарплати українців перерахують: хто отримуватиме 21 000 гривень на місяць

В Україні мінімальну зарплату в 2024 році підвищать двічі — в січні та квітні. При цьому в бюджеті на новий рік друге підвищення вирішили з літа перенести на квітень. Після двох підвищень мінімалку зросте з 6 700 до 8 000 гривень.

Про це йде мова в записці до проєкту бюджету на 2024 рік, який підтримали нардепи. За оцінками уряду, середня зарплата в Україні складе 21 809 гривень. Реальна ж зарплата зросте на 8,5%, але з урахуванням інфляції зростання буде лише на рівні 6%. Прогноз рівня безробіття — 18,7%.

Фонд оплати праці найманих працівників та грошового задоволення військових, також буде рости в 2024 році порівняно з 2023 роком. Загальна сума зросте на 288,5 мільярдів гривень більше, ніж було враховано у першому читанні.

На тлі зростання зарплати, мінімальна пенсія в Україні зросте з 2 093 до 2 361 гривень вже в січні 2024 року. Максимальна пенсія збільшиться з 20 930 до 23 610 гривень. За стаж понад норми будуть доплачувати 23,6 гривні замість 20,9 гривень.

В січні наступного року також зростуть пенсії українців, які виконали вимоги по стажу та досягли 65 років. Відповідно до закону пенсія жінок зі стажем понад 30 років та чоловіків зі стажем понад 35 років не може бути меншою за 40% від мінімалки. Таким чином їх пенсія з січня зросте до 2 840 гривень замість 2 680 гривень.

Також вже в березні наступного року в Україні пройде індексація за новими правилами. Цього разу в Мінсоці хочуть застосувати спеціальні пенсійні бали. Механізм їх дії досі не розкритий, але за попередніми даними застосування балів допоможе зробити пенсії більш справедливими.

Нагадаємо, що українці які понад шість місяців не користуються своїм банківським рахунком можуть втратити доступ до нього. Для відновлення виплат доведеться звернутися до Пенсійного фонду за місцем перебування.