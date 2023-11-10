Всего 10 минут: в Дії появится новая услуга, которая упростит жизнь миллионам украинцев

В Украине планируют упростить правила получения субсидии. Подать заявление на получение денежной помощи для оплаты коммуналки можно будет в Дії.

По предварительным данным сервис сокращает время оформления субсидии до 10 минут, а подача заявления будет осуществляться лишь за семь простых шагов.

В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что в ближайшее время в портале Дия появится усовершенствованная услуга по оформлению субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Сейчас продолжается бета-тестирование.

Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в своем канале в Telegram.

В рамках обновления подачи заявления на получение субсидии будет максимально упрощенным. Для наглядности, сейчас чтобы получить субсидию, нужно заполнить расширенную форму, которая содержит 21 пункт. В обновленном сервисе все будет намного проще, подача заявления займет не более 10 минут, а количество пунктов уменьшится до 7.

По словам Михаила Федорова, в ближайшее время в Дії заработает усовершенствованная услуга по оформлению жилищной субсидии. Теперь подать заявление можно будет в три раза быстрее, поэтому это значительно упростит жизнь украинцам, которые претендуют на денежную помощь от государства на оплату коммунальных услуг.

Напомним, что уже в январе в Украине вырастет минимальная заработная плата, а вслед за ней и пенсионные выплаты. Речь идет о минимальной и максимальной пенсии. Также уже в марте проведут масштабную индексацию пенсионных выплат. Этой весной впервые применят специальные пенсионные баллы. Таким образом в правительстве пытаются сделать пенсионные выплаты более справедливыми. Как известно пенсии начисляют относительно средней заработной платы, которая была актуальна во время работы пенсионера. Поэтому если украинец получает пенсию более 10 лет, то его выплата в среднем на тысячу гривен меньше выплаты того, кто стал пенсионером относительно недавно.