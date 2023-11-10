Лише 10 хвилин: в Дії з’явиться нова послуга, яка спростить життя мільйонам українців

В Україні планують спростити правила отримання субсидії. Подати заяву на отримання грошової допомоги для сплати комуналки можна буде в Дії.

За попередніми даними сервіс скорочує час оформлення субсидії до 10 хвилин, а подання заяви здійснюватиметься лиш за сім простих кроків.

В Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що найближчим часом в порталі Дія з’явиться вдосконалена послуга з оформлення субсидії на оплату житлово комунальних послуг. Наразі триває бета-тестування.

Про це повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму каналі в Telegram.

В рамках оновлення подання заяви на отримання субсидії буде максимально спрощеним. Для наочності, зараз щоб отримати субсидію потрібно заповнити розширену форму, яка містить 21 пункт. В оновленому сервісі все буде набагато простіше, подача заяви займе не більше 10 хвилин, а кількість пунктів зменшиться до 7.

За словами Михайла Федорова, найближчим часом в Дії запрацює вдосконалена послуга з оформлення житлової субсидії. Тепер подати заяву можна буде в три рази швидше, тож це значно спростить життя українцям, які претендують на грошову допомогу від держави на сплату комунальних послуг.

Нагадаємо, що вже в січні в Україні зросте мінімальна заробітна плата, а слідом за нею і пенсійні виплати. Мова йде про мінімальну та максимальну пенсії. Також вже в березні проведуть масштабну індексацію пенсійних виплат. Цієї весни вперше застосують спеціальні пенсійні бали. Таким чином в уряді намагаються зробити пенсійні виплати більш справедливими. Як відомо пенсії нараховують відносно середньої заробітної плати, яка була актуальна в час роботи пенсіонера. Тож якщо українець отримує пенсію понад 10 років, то його виплата в середньому на тисячу гривень менша за виплату того, хто став пенсіонером відносно недавно.