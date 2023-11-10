 В Украине запускают новую программу помощи: кто получит 16 000 гривен на прохождение зимы

В Украине правительство запускает экспериментальный проект по дополнительному обеспечению граждан дровами. Таким образом максимальный размер помощи на покупки твердого бытового топлива вырастет более чем в два раза – до 16,2 тысячи гривен в год для семьи.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время очередного заседания правительства. По его словам, при поддержке партнеров будет запущен экспериментальный проект по дополнительному обеспечению населения дровами. Максимальный размер субсидии на покупку твердого печного бытового топлива теперь возрастет более чем в два раза и составит 16,2 тысячи гривен в год для одной семьи. Ранее эта сумма не могла превышать семь тысяч гривен.

Глава Кабинета министров добавляет, что таким образом людям предоставят ресурс для отопления там, где нет возможности отапливать помещение газом.

Ранее стало известно, что в Украине в 2023 году получит от международных партнеров 2,6 миллиарда гривен на дрова для населения. Поэтому часть украинцев могут получить их бесплатно.

Об этом рассказала вице премьер Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире Единого телемарафона. По ее словам, речь идет об украинцах, проживающих в прифронтовых областях, определенных приказом Министерства реинтеграции.

Отдельно стоит отметить, что часть украинцев могут лишить субсидий. Речь идет о тех гражданах, которые имеют задолженность за оплату коммуналки. Чтобы решить эту проблему, нужно обратиться к своему поставщику коммунальных услуг и договориться о реструктуризации долга или его отсрочке. Только при таком условии украинцы с долгами за коммуналку могут договориться о получении субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

При этом процедуру получения субсидии упростили. Теперь не нужно заполнять декларацию лично, достаточно предоставить заявление, а специалисты Пенсионного фонда Украины сделают все за вас, а данные подтянутся из государственных реестров.