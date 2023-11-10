В Україні запускають нову програму допомоги: хто отримає 16 000 гривень на проходження зими

В Україні уряд запускає експериментальний проєкт з додаткового забезпечення громадян дровами. Таким чином максимальний розмір допомоги на покупки твердого побутового палива зросте більш ніж у два рази — до 16,2 тисячі гривень на рік для родини.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час чергового засідання уряду. За його словами, за підтримки партнерів буде запущено експериментальний проєкт з додаткового забезпечення населення дровами. Максимальний розмір субсидії на покупку твердого пічного побутового палива тепер зросте більше ніж два рази та складе 16,2 тисячі гривень на рік для однієї родини. Раніше ця сума не могла перевищувати сім тисяч гривень.

Глава Кабінету міністрів додає, що таким чином людям нададуть ресурс для опалення там, де немає можливості опалювати приміщення газом.

Раніше стало відомо, що в Україні в 2023 році отримає від міжнародних партнерів 2,6 мільярда гривень на дрова для населення. Тож частина українців можуть отримати їх безкоштовно.

Про це розповіла віце прем’єр Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі Єдиного телемарафону. За її словами, мова йде про українців, які проживають в прифронтових областях, визначених наказом Міністерства реінтеграції.

Окремо варто зазначити, що частину українців можуть позбавити субсидій. Мова йде про тих громадян, які мають заборгованість за оплату комуналки. Щоб вирішити цю проблему, потрібно звернутися до свого постачальника комунальних послуг та домовитися про реструктуризацію боргу або його відстрочку. Лише за такої умови українці з боргами за комуналку можуть домовитися про отримання субсидії на оплату житлово комунальних послуг.

При цьому процедуру отримання субсидії спростили. Тепер не потрібно заповнювати декларацію особисто, достатньо надати заяву, а спеціалісти Пенсійного фонду України зроблять все за вас, а дані підтягнуться з державних реєстрів.