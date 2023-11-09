Названа пятерка самых богатых стран мира: вот куда стоит ехать украинцам

Рейтинг богатейших стран мира постоянно обновляется. Но если брать его верхушку, то есть лидирующие позиции, то они практически неизменны в течение многих лет. Если говорить о богатстве, по которому оценивают страну, то это чистые активы, то есть чистый доход, а также ВВП (валовой внутренний продукт) на душу населения. Сейчас данный рейтинг в очередной раз обновлен и выглядит следующим образом:

На первом месте Соединенные Штаты Америки. Здесь чистый доход составляет колоссальных 145,8 триллиона долларов. На втором месте Китай, который развивается очень быстро и в принципе может скоро перегнать Америку. В настоящее время Китай имеет 120 триллионов долларов чистого дохода, но еще в 2000 году это было всего лишь 7 триллионов, так что можем только представить, каким этот показатель будет еще через некоторый период. Далее идет Люксембург, не имеющий далеко таких доходов, зато занимает лидирующее место в мире по ВВП на душу населения. На четвертом месте Ирландия (также по ВВП). И замыкает пятерку лидеров Норвегия (также благодаря ВВП).

Добавим, что стремительному росту дохода Китая посодействовало его членство во Всемирной торговой организации. Две трети богатства этой страны сосредоточены в 10% самых богатых домохозяйств.

А на каком месте Украина?

Как бы это странно ни звучало, но в этом году Украина немного обогатилась, и вместо 87 места на котором была в прошлом году, заняла 68-е. По крайней мере, если верить рейтингу U.S. News-2023. Кстати, по данным этого же рейтинга, мы хорошо поднялись и в рейтингах “Военная мощность” и “Политическая влиятельность”. Если раньше мы занимали десятое место, то сейчас уже шестое.

Для формирования подобных рейтингов независимые агентства проводят социальные опросы, анализируют открытые данные статистики и т.д.