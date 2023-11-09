Названо п’ятірку найбагатших країн світу: ось куди варто їхати українцям

Рейтинг найбагатших країн світу постійно оновлюється. Але якщо брати його верхівку, тобто лідируючі позиції, то вони практично незмінні протягом багатьох років. Якщо говорити про багатство, за яким оцінюють країну, то це чисті активи тобто чистий дохід, а також ВВП (валовий внутрішній продукт) на душу населення. Наразі даний рейтинг вкотре оновлено й виглядає він наступним чином:

На першому місці Сполучені Штати Америки. Тут чистий дохід складає колосальних 145,8 трильйона доларів. На другому місці Китай, який розвивається вкрай стрімко і в принципі може невдовзі перегнати Америку. Наразі Китай має 120 трильйонів доларів чистого доходу, але ще у 2000 році це було всього лиш 7 трильйонів, тож можемо лише уявити, яким цей показник буде ще через деякий період. Далі йде Люксембург, який не має й далеко таких доходів, зате займає лідируюче місце у світі по ВВП на душу населення. На четвертому місці Ірландія (також саме по ВВП). І замикає п’ятірку лідерів Норвегія (також завдяки ВВП).

Додамо, що стрімкому росту доходу Китаю посприяло його членство у Всесвітній торговельній організації. Дві третини багатства цієї країни зосереджені в 10% самих багатих домогосподарств.

А на якому місці Україна?

Як би це дивно не звучало, але цьогоріч Україна трохи збагатіла, і замість 87 місця на котрому була минулого року, посіла 68-ме. Принаймні якщо вірити рейтингу U.S. News-2023. До речі за даними цього ж рейтингу, ми гарно піднялися й в рейтингах “Військова потужність” і “Політична впливовість”. Якщо раніше ми займали десяте місце, то зараз вже шосте.

Для формування подібних рейтингів незалежні агенції проводять соціальні опитування, аналізують відкриті даних статистик тощо.