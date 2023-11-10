Колір має значення: в Нафтогазі розповіли про небезпеку зміни кольору полум’я на плиті

В Нафтогазі пояснили, чому важливо стежити за кольором газового полум’я.

Експерти повідомляють, що жовтий колір полум’я свідчить про нестачу кисню.

Тож в НАК “Нафтогаз України” закликає споживачів звертатися увагу на колір полум’я в своїх газових приладах. В нормі колір повинен бути блакитним. У випадку, якщо колір відрізняється, то терміново потрібно звертатися в газову службу.

Про це повідомили в пресслужбі Нафтогазу.

Спеціалісти пояснюють, що серед українців поширений міф про якість газу, начебто зміна кольору полум’я свідчить про те, що паливо розбавлене. Заведено вважати, що газ низької якості горить жовтим або червоним кольором. Але це не більше ніж міф. Жовті та червоні кольори полум’я свідчать про те, що в горілку газового приладу поступає недостатньо кисню, і газ згорає не повністю.

Щодо причин, чому газ в приладах змінює колір з блакитного на червоний чи жовтий, то їх є декілька:

неправильне регулювання подачі повітря в горілку;

забруднення сопла горілки;

недостатня кількість кисню в приміщенні;

низький тиск в системі.

Тож якщо ви помітили, що колір полум’я змінився, то варто терміново звертатися до служби газу.

Відповідальність за низький тиск несуть облгази. Саме вони регулюють аварійні ситуації та обслуговують розподільні мережі. Важливо пам’ятати, що самостійне втручання в роботу газових приладів може бути дуже небезпечним та призвести до витоку газу, пожежі чи навіть отруєнню.

Зазначимо, що в Нафтогазі недавно розповіли, як заощадити на оплаті газу. Якщо ви щомісяця будете сплачувати за газ до 15 числа кожного місяця через сервіси Нафтогазу, то зможете розраховувати на отримання кешбеку у розмірі 1% від суми. При цьому суму знижки врахують при нарахуванні на наступний місяць.