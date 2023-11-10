Цвет имеет значение: в Нафтогазе рассказали об опасности изменения цвета пламени на плите

В Нафтогазе объяснили, почему важно следить за цветом газового пламени.

Эксперты сообщают, что желтый цвет пламени свидетельствует о недостатке кислорода.

Поэтому в НАК “Нафтогаз Украины” призывает потребителей обращать внимание на цвет пламени в своих газовых приборах. В норме цвет должен быть голубым. В случае, если цвет отличается, то срочно нужно обращаться в газовую службу.

Об этом сообщили в пресс-службе Нафтогаза.

Специалисты объясняют, что среди украинцев распространен миф о качестве газа, вроде изменение цвета пламени свидетельствует о том, что топливо разбавлено. Принято считать, что газ низкого качества горит желтым или красным цветом. Но это не более чем миф. Желтые и красные цвета пламени свидетельствуют о том, что в горелку газового прибора поступает недостаточно кислорода, и газ сгорает не полностью.

Что касается причин, почему газ в приборах меняет цвет с голубого на красный или желтый, то их несколько:

неправильная регулировка подачи воздуха в горелку;

загрязнение сопла горелки;

недостаточное количество кислорода в помещении;

низкое давление в системе.

Поэтому если вы заметили, что цвет пламени изменился, то стоит срочно обращаться в службу газа.

Ответственность за низкое давление несут облгазы. Именно они регулируют аварийные ситуации и обслуживают распределительные сети. Важно помнить, что самостоятельное вмешательство в работу газовых приборов может быть очень опасным и привести к утечке газа, пожару или даже отравлению.

Отметим, что в Нафтогазе недавно рассказали, как сэкономить на оплате газа. Если вы ежемесячно будете платить за газ до 15 числа каждого месяца через сервисы Нафтогаза, то сможете рассчитывать на получение кэшбэка в размере 1% от суммы. При этом сумму скидки учтут при начислении на следующий месяц.