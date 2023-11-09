За доставку газа можно не платить: эксперты рассказали, каким образом

Ежемесячно украинцы платят две платежки, относящиеся к газу: плату за использованный газ, а также отдельно плату за его доставку. На самом деле, за доставку газа украинцы платили всегда, просто потом эту сумму вывели на отдельную квитанцию. И вот, люди, которые уже давно не пользуются газом, а все приборы подключили к электричеству или альтернативным источникам, продолжают получать эти платежки. Это не плата “за трубу”, как некоторые говорят. Это плата за обслуживание газовой инфраструктуры. Но, конечно, если вы не являетесь потребителем голубого топлива, то и обслуживать инфраструктуру вам без надобности. Чтобы платежки прекратили поступать, нужно совершить несколько простых действий.

Все, кто получает платежки остаются подключенными к газовой сети

Даже если у вас весь дом на электричестве, но вы все еще документально подключены к газовой сети, вам будут продолжать начислять тарифы за доставку газа. В некоторых регионах это несколько сотен гривен ежемесячно, так что со временем набегает немалая сумма. Чтобы не платить и вообще прекратить это, нужно расторгнуть договор и полностью отключиться от сети. Если вы по каким-то причинам не хотите этого делать, например, думаете, что, возможно, еще когда-то можете пользоваться газом, то придется платить минимальную сумму.

Для того чтобы окончательно расторгнуть договор, нужно:

Убедитесь, что газоснабжение в ваш дом/квартиру не происходит. Для этого нужно получить соответствующий акт о прекращении газоснабжения. Затем обратиться к своему Оператору ГРМ и заявить о намерении расторгнуть договор. Предоставив при этом вышеупомянутый акт. Если и дальше происходит подача газа в помещение, то нужно написать Оператору ГРМ заявление о том, чтобы это было прекращено и после этого расторгнуть договор.

Если все прошло успешно, договор разорван, то счета больше не будут поступать. Если же Оператор ГРМ не хочет расторгать договор, ввязывает вас в различные ненужные бюрократические схемы, нужно обращаться с жалобой в НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг).