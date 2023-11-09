За доставку газу можна не платити: експерти розповіли, яким чином

Щомісяця українці сплачують дві платіжки, які стосуються газу: плату за використаний газ, а також окремо плату за його доставку. Насправді за доставку газу українці платили завжди, просто потім цю суму вивели на окрему квитанцію. І от, люди, які вже давно не користуються газом, а всі прилади підключили до електрики, чи альтернативних джерел, продовжують отримувати ці платіжки. Це не плата “за трубу”, як дехто каже. Це плата за обслуговування газової інфраструктури. Та звісно ж якщо ви не є споживачем блакитного палива, то й обслуговувати інфраструктуру вам без потреби. Щоб платіжки припинили надходити потрібно зробити кілька простих дій.

Всі хто отримує платіжки залишаються під’єднаними до газової мережі

Навіть якщо у вас весь дім на електриці, але ви все ще документально під’єднані до газової мережі, то вам продовжуватимуть нараховувати тарифи за доставку газу. В деяких регіонах це кілька сотень гривень щомісяця, тож з часом набігає чимала сума. Щоб не платити, і взагалі припинити це, потрібно розірвати договір та повністю від’єднатись від мережі. Якщо ви з якихось причин не хочете цього робити, наприклад, думаєте, що можливо ще колись можете користуватись газом, то доведеться платити мінімальну суму.

Для того, щоб остаточно розірвати договір, потрібно:

Переконатися, що газопостачання до вашого будинку/квартири не відбувається. Для цього треба отримати відповідний Акт про припинення газопостачання. Потім звернутися до свого Оператора ГРМ і заявити про намір розірвати договір. Надавши при цьому вищезгаданий акт. Якщо й надалі відбувається подача газу в приміщення, то потрібно написати Оператору ГРМ заяву про те, щоб це було припинено і після цього розірвати договір.

Якщо все пройшло успішно, договір розірвано, то рахунки більше не надходитимуть. Якщо ж Оператор ГРМ не хоче розривати договір, вплутує вас у різноманітні непотрібні бюрократичні схеми, потрібно звертатися зі скаргою до НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг).