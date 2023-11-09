Realme представить найбюджетніший флагманський смартфон

Компанія Realme готує смартфон із флагманським чіпом Snapdragon 8 Gen 2, вартість якого складе всього 200 юанів (близько 10 тисяч гривень). Про це повідомляє портал GSMArena з посиланням на інсайдера.

Згідно з джерелом, це буде перший смартфон, який запропонує флагманське залізо та алюмінієві рамки корпусу у даному ціновому сегменті.

За чутками, Realme GT Neo6 буде оснащений OLED-дисплеєм з вузькими рамками та частотою оновлення 144 Гц. Він також отримає основну камеру з роздільною здатністю 50 Мп та оптичною стабілізацією (OIS). Водночас повідомляється про підтримку провідної зарядки потужністю 100 Вт.

Презентація Realme GT Neo6 очікується на початку 2024 року. Його попередник Realme GT Neo5, відомий на глобальному ринку як Realme GT3, був представлений у лютому 2023 року. Смартфон пропонував рекордну зарядку потужністю 240 Вт, флагманський чіп Snapdragon 8+ Gen 1 та максимальну конфігурацію з 16 ГБ оперативної пам’яті та вбудованим сховищем на 1 ТБ.

Компанія Realme також має намір найближчим часом представити флагман GT6, який отримає найновіший чіп Snapdragon 8 Gen 3, перископічну камеру та швидкісний USB 3.2.