Раз-два – и готово: как быстро очистить рыбу от костей: как очистить рыбу от костей

Сельдь — это одна из самых дешевых и видов рыбы, которая по содержанию питательных веществ не уступает более дорогим видам. Из сельди можно приготовить закуски, добавлять ее в различные салаты, а также засаливать, отваривать и даже жарить.

Однако чистка сельди может стать настоящим испытание. Иногда это доходит до отказа подавать блюдо к столу. Мы разобрались, как быстро очистить сельдь, не повредив филе, а заодно и избавиться от косточек.

Как быстро и легко очистить сельдь

Для этого способа вам не нужны будут какие-то специальные приспособления. Для очистки вам понадобится лишь разделочная доска, пакет и минута или две времени.

Для начала возьмите пакет и наденьте его на разделочную доску. Там вы не испачкаете ее рыбой. Далее возьмите сельдь и отрежьте ей голову. Далее краем ножа осторожно разрежьте живот и выньте все внутренности. Икру и молоки можете оставить.

Далее снимите пакет с разделочной доски вместе с внутренностями и выбросьте его. Саму тушу рыбы хорошо вымойте под холодной водой.

Переходим к очистке рыбы от косточек. Большой и указательный пальцы погрузите с обеих сторон от позвоночника и начинайте его вынимать. Постепенно отделяйте хребет от филе до хвоста. Далее отрежьте хвост и плавники.

С помощью ножа очистите черную пленку внутри сельди, далее пальцами отделите филе от кожуры.

Вот и все, ваша сельдь готова. Ее можно использовать для приготовления любых блюд.

Стоит отметить, что в сельдь богата полезными веществами, такими как омега-3 жирные кислоты, витамины D и B12, белок и минералы. Регулярное употребление этого вида рыбы способствует улучшению здоровья сердца, поддерживает нормальный уровень холестерина, улучшает функцию мозга и повышает иммунитет.