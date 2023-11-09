Раз-два — і готово: як швидко очистити рибу від кісток

Оселедець — це одна з найдешевших та видів риби, який за вмістом поживних речовин не поступається більш дорогим видам. З оселедця можна приготувати закуски, додавати його до різноманітних салатів, а також засолювати, відварювати та навіть смажити.

Однак чищення оселедця може стати справжнім випробування. Іноді це доходить до відмови подавати страву до столу. Ми розібралися, як швидко очистити оселедець, не пошкодивши філе, а заодно і позбутися кісточок.

Як швидко та легко очистити оселедець

Для цього способу вам не потрібні будуть якісь спеціальні пристосування. Для очищення вам знадобиться лише обробка дошка, пакет та хвилина чи дві часу.

Для початку візьміть пакет та вдягніть його на обробну дошку. Там ви не забрудните її рибою. Далі візьміть оселедець та відріжте йому голову. Далі краєм ножа обережно розріжте живіт та вийміть всі нутрощі. Ікру та молоки можете залишити.

Далі зніміть пакет з обробної дошки разом з нутрощами та викиньте його. Саму тушу риби добре вимийте під холодною водою.

Переходимо до очищення риби від кісточок. Великий та вказівний пальці занурте по обидва боки від хребта та починайте його виймати. Поступово відокремлюйте хребет від філе до хвоста. Далі відріжте хвіст та плавці.

За допомогою ножа очистьте чорну плівку всередині оселедця, далі пальцями відокремне філе від шкірки.

От і все, ваш оселедець готовий. Його можна використовувати для приготування будь-яких страв.

Варто зазначити, що в оселедець багатий на корисні речовини, такі як омега-3 жирні кислоти, вітаміни D і B12, білок та мінерали. Регулярне вживання цього виду риби сприяє покращенню здоров’я серця, підтримує нормальний рівень холестерину, покращує функцію мозку та підвищує імунітет.