Синоптики точно спрогнозували дату першого снігу: кажуть, чекати ще не довго

Листопад — це місяць коли в Україні практично завжди випадає перший сніг. А якщо брати до уваги період десятирічної, чи тим паче двадцятирічної давності, то в листопаді в Україні традиційно починалася справжня сніжна зима. Зараз клімат звісно ж змінився, осінь значно тепліша, й її останній місяць в тому числі. Однак деякі традиції залишаються незмінними. Сніг у листопаді таки випадає, бодай трішки, бодай на один день, але він є. Так трапиться й цьогоріч. Синоптики в цьому максимально впевнені.

Сніг буде зовсім скоро

Синоптикиня Наталія Птуха заявила, що перший сніг випаде вже у першій половині листопада, тобто десь орієнтовно на наступний тиждень. Однак трапиться це лише у Карпатах. А от на решті території, сніг випаде під кінець місяця, а якщо бути більш точним, то в останній тиждень.

“Листопад — перехідний місяць від осені до зими, тож синоптичні процеси дуже динамічні. Важливо, коли відбудеться перехід через нуль градусів, адже навіть від десятої частини градуса може залежати, — дощ піде чи сніг“, — зазначає синоптикиня.

За її підрахунками, приблизно з 13-го числа температура почне поступово, але стабільно знижуватися. Завершиться це звісно ж зимовими опадами. Буде або просто сніг, або як мінімум сніг з дощем. В деяких регіонах, наприклад, тих же Карпатах, очікується, що утвориться повноцінний сніговий покрив, який довго триматиметься на поверхні. Можливо й що перший сніг, не розтане цьогоріч так швидко, як це зазвичай триває, і листопад плавно перейде у справжню зиму.

Яку погоду прогнозують на зиму?

Щодо зими, то її синоптики прогнозують не надто холодною. Кажуть, буде щось схоже до тогорічної. Мовляв, Новий рік скоріше за все зустрінемо з невеликими морозами й можливо навіть без снігу. Справжня морозна зима припаде традиційно на кінець січня, початок лютого, однак триватиме максимум пару тижнів.