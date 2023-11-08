Синоптики точно спрогнозировали дату первого снега: говорят, ждать еще недолго

Ноябрь — это месяц, когда в Украине практически всегда выпадает первый снег. А если принимать во внимание период десятилетней или тем более двадцатилетней давности, то в ноябре в Украине традиционно начиналась настоящая снежная зима. Сейчас климат, конечно же, изменился, осень значительно теплее, и ее последний месяц, в том числе. Однако некоторые традиции остаются неизменными. Снег в ноябре таки выпадает, хоть немного, хоть на один день, но он есть. Так случится и в этом году. Синоптики в этом очень уверены.

Снег будет совсем скоро

Синоптик Наталья Птуха заявила, что первый снег выпадет уже в первой половине ноября, то есть где-то ориентировочно на следующую неделю. Однако случится это только в Карпатах. А вот на остальной территории, снег выпадет к концу месяца, а если быть более точным, то в последнюю неделю.

“Ноябрь — переходный месяц от осени к зиме, так что синоптические процессы очень динамичны. Важно, когда произойдет переход через ноль градусов, ведь даже от десятой части градуса может зависеть, — дождь пойдет или снег”, — отмечает синоптик.

По ее подсчетам, примерно с 13 числа температура начнет постепенно, но стабильно снижаться. Завершится это, конечно же, зимними осадками. Будет либо просто снег, либо как минимум снег с дождем. В некоторых регионах, например, в тех же Карпатах, ожидается, что образуется полноценный снежный покров, который будет долго держаться на поверхности. Возможно и что первый снег не растает в этом году так быстро, как это обычно бывает, и ноябрь плавно перейдет в настоящую зиму.

Какую погоду прогнозируют на зиму?

Относительно зимы ее синоптики прогнозируют не слишком холодной. Говорят, будет что-то похожее на прошлогоднюю. Мол, Новый год, скорее всего, встретим с небольшими морозами и возможно даже без снега. Настоящая морозная зима придется традиционно на конец января, начало февраля, однако продлится максимум пару недель.