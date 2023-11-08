Українці продають 25 копійок за тисячі: як розпізнати цінну монету в своєму гаманці

Колекціонери готові платити тисячі гривень за деякі українські монети. Звісно, таких грошей коштують не всі монети, а лише особливі та рідкісні. Для прикладу, зараз колекціонери оголосили справжнє полювання на 25 копійок.

В середньому за шість тисяч гривень колекціонери готові купити монету різновиду 5.1ДАг 1992 року. За даними ресурси «Монети-ягідки» можна таку монету можна продати за 5-7 тисяч гривень. Головні особливості 5.1ДАг 1992 року наступні:

Середній зуб тризуба округлий і товстий;

Хвостик букви Ї торкається Н нижньою частиною;

Гроно №2 в формі трикутника з тупим кутом;

Гурт гладкий, тобто на ньому відсутні характерні насічки.

25 копійок 1992 року різновиду 4БАМ можна продати в середньому за 3,3-5 тисяч гривень. Цю рідкісну монету можна впізнати по характерному випуклому щиту та вдавленому у нього тризуба на реверсі монети.

Спеціалісти пояснюють, що 4БАМ — це рідкісна монету, відома серед нумізматів як «англійський чекан». Тобто монета виготовлена з помилкою. В неї на аверсі випуклий щит та втиснутий тризуб Помилка відбувається через помилку під час розробки ескізу. Трапляється, що художники неправильно відображаються рельєф, вони затемняють фон та тризуб. За цими ескізами в Британії виготовили пуансони для чеканки монет, після чого відправили на Луганський станкобудівний завод.

Близько двох тисяч гривень можна отримати за 25 копійок 2002 року різновиду 1ЕАм. Як розповідають спеціалісти, це рідкісна монета, яка карбувалась для річного набору НБУ.

Спеціалісти пояснюють, що річний набір так і не було випущено, відчеканили лише 25 монет та відправили їх в продаж. Більшість 25 копійчаних монет, які продавали на аукціонах було випадково знайдено в гаманцях та в скарбничках.

Нагадаємо, що випущені до 2023 року монети, які Нацбанк виводить з обороту не стануть колекційними. Адже їх карбували в великій кількості та зі звичайних матеріалів.