Цены шокируют: названы 5 областей, где жилье рекордно подорожало

Наибольший спрос на приобретение однокомнатной квартиры сейчас в Киеве. Количество откликов на объявления о продаже квартиры с одной комнатой составляет 38,9 тысяч. Средняя стоимость однушки в столице – 3,6 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные на известном портале объявлений. На втором месте Львов, где средняя стоимость однокомнатной квартиры достигает 2,3 миллиона гривен. Спрос на однокомнатную квартиру – 8,7 тысяч отзывов и объявлений.

Третье место в рейтинге регионов с самым дорогим жильем в Одессе – здесь почти 18 тысяч откликов на объявления, а средняя цена 1,8 миллиона гривен. Относительная дешевизна связана с угрозой военного времени, ведь Одесса едва ли не чаще всего оказывается под огнем оккупантов.

Четвертое место в рейтинге занимает Днепр, здесь 12,3 тысячи отзывов на покупку квартир. Средняя стоимость – 1,4 миллиона гривен.

Пятую строчку занял Харьков. Там фиксируется почти 16 тысяч откликов на объявления, а средняя стоимость однушки 1,2 миллиона гривен.

ТОП-5 на рынке первичной недвижимости

На первичном рынке топ-города, где самые высокие цены на недвижимость ситуация почти идентична. Возглавляет список столица, где количество откликов на объявление о продаже однокомнатной квартире 22 875, средняя стоимость – 2,1 миллиона.

Второе место занимает Одесса с 12 тысячами отзывов и средней стоимостью 1,4 миллиона гривен. Третью строчку занимает Львов со спросом 11,3 тысячи откликов на объявление на среднюю стоимость, превышающую столичную – 2,2 миллиона гривен.

Фактор безопасности играет ключевую роль, поэтому в ТОП вошел Ивано-Франковск, где количество объявлений превышает 8,5 тысяч, а средняя стоимость составляет 1,2 миллиона гривен.

Что касается аренды, то средняя цена съемной квартиры в Украине – 8,9 тысяч гривен. В октябре цены снизились в большинстве регионов, но в ряде регионов произошел очередной скачок цен. Самое дорогое жилье на западе Украины, а также в Киеве. Самые низкие цены в прифронтовых регионах.