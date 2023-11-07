Ціни шокують: названо 5 областей, де житло рекордно здорожчало

Найбільший попит на придбання однокімнатної квартири зараз в Києві. Кількість відгуків на оголошення про продаж квартири з однією кімнатою складає 38,9 тисяч. Середня вартість однушки в столиці — 3,6 мільйона гривень.

Про це свідчать дані на відомому порталі оголошень. На другому місті Львів, де середня вартість однокімнатної квартири сягає 2,3 мільйона гривень. Попит на однокімнатну квартиру — 8,7 тисяч відгуків та оголошення.

Третє місце в рейтингу регіонів з найдорожчим житлом в Одесі — тут майже 18 тисяч відгуків на оголошення, а середня війна 1,8 мільйона гривень. Відносна дешевизна пов’язана з загрозою воєнного часу, адже Одеса чи не найчастіше опиняється під вогнем окупантів.

Четверте місце в рейтингу посідає Дніпро, тут 12,3 тисячі відгуків на покупку квартир. Середня вартість — 1,4 мільйона гривень.

П’яту сходинку посів Харків. Там фіксується майже 16 тисяч відгуків на оголошення, а середня вартість однушки 1,2 мільйона гривень.

ТОП-5 на ринку первинної нерухомості

На первинному ринку топ-міста, де найвищі ціни на нерухомість ситуація майже ідентична. Очолює список столиця, де кількість відгуків на оголошення про продаж однокімнатної квартири 22 875, середня вартість — 2,1 мільйона.

Друге місце посідає Одеса з 12 тисячами відгуків та середньою вартістю 1,4 мільйона гривень. Третю сходинку посідає Львів з попитом 11,3 тисячі відгуків на оголошення на середню вартість, що перевищує столичну — 2,2 мільйона гривень.

Фактор безпеки грає ключову роль, тому в ТОП увійшов Івано-Франківськ, де кількість оголошень перевищує 8,5 тисяч, а середня вартість складає 1,2 мільйона гривень.

Щодо оренди, то середня ціна зйомної квартири в Україні — 8,9 тисяч гривень. В жовтні ціни знизились в більшості регіонів, але в ряді регіонів відбувся черговий скачок цін. Найдорожче житло на заході України, а також в Києві. Найнижчі ціни, відповідно, в прифронтових регіонах.