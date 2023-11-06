Украинцы, которые выехали в Европу, могут получить выплаты от Украины

В другие страны уехало очень много украинцев. Среди них как ВПЛ, так и люди, не имеющие этого статуса, ведь проживают в центральных или западных регионах. Конечно, выезжая заграницу, внутренне перемещенные лица теряют право на все украинские выплаты, ведь начинают получать их за границей. Но можно ли их повторно оформить, если по каким-то причинам человек решил вернуться? В Минреинтеграции все объяснили.

Оформить выплаты могут, но не все

Речь именно о внутренне перемещенных лицах и выплатах, которые получают такие лица в Украине, а именно 2000 гривен на взрослого и 3000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью. Если вы получали эту помощь, а затем уехали заграницу, то теряете ее. По возвращению в Украину вы имеете право оформить выплаты повторно только при следующих условиях:

В областях, откуда эти люди, продолжаются активные боевые действия, или эти области частично находятся под оккупацией. То есть, нужно, чтобы жители этих областей, априори имели право оставаться в статусе ВПЛ, потому что, например, Киевщина уже этого статуса не имеет. Лица не находились за границей более 30 дней (подряд) на момент оформления помощи.

Если эти требования соблюдены, и лицо впервые теряло и теперь возобновляет выплаты, то они будут восстановлены в течение 15 суток.

«Люди выезжают с временно оккупированных территорий и возвращаются из-за границы. И несправедливо, когда им отказывают в выплатах ВПЛ. Поскольку их дома могут быть еще во временной оккупации или даже разрушены. Поэтому мы должны их поддержать», — подчеркнула вице-премьер Ирина Верещук.

Что касается размера этих выплат, то их пересматривать не собираются. А вот другие выплаты от разных благотворительных организаций постепенно планируют повысить до 3600 гривен на человека.