Українці, які виїхали до Європи, можуть отримати виплати від України

В інші країни виїхало дуже багато українців. Серед них як ВПО, так і люди, що не мають цього статусу, адже проживають у центральних або західних регіонах. Звісно ж, що виїжджаючи закордон, внутрішньо переміщені особи втрачають право на всі українські виплати, адже починають отримувати їх закордоном. Але чи можна їх повторно оформити, якщо з якихось причин особа вирішила повернутися? У Мінреінтеграції все пояснили.

Оформити виплати можуть, але не всі

Мова саме про внутрішньо переміщених осіб, і виплати, які отримують такі особи в Україні, а саме 2000 гривень на дорослого і 3000 гривень на дитину чи особу з інвалідністю. Якщо ви отримували цю допомогу, а потім виїхали за кордон, то втрачаєте її. По поверненню в Україну ви маєте право оформити виплати повторно лише за наступних умов:

В областях, звідки ці люди, й надалі тривають активні бойові дії, чи ці області частково знаходяться під окупацією. Тобто, потрібно, щоб мешканці цих областей, апріорі мали право залишатися у статусі ВПО, тому що, наприклад, Київщина вже цього статусу немає. Особи не перебували закордоном понад 30 днів (підряд) на момент оформлення допомоги.

Якщо ці вимоги дотримано, і особа вперше втрачала та тепер поновлює виплати, то їх буде відновлено протягом 15 діб.

«Люди виїжджають із тимчасово окупованих територій та повертаються з-за кордону. І несправедливо, коли їм відмовляють у виплатах ВПО. Оскільки їхні будинки можуть бути ще у тимчасовій окупації чи навіть зруйновані. Тому ми маємо їх підтримати», — наголосила віце-прем’єр Ірина Верещук.

Щодо розміру цих виплат, то їх наразі переглядати не збираються. А от інші виплати, від різних благодійних організацій поступово планують підвищити до 3600 гривень на особу.