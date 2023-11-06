Глоба назвав знаки Зодіаку, які цього місяця стануть самотніми

Завершення стосунків — це завжди емоції та випробування психіки. Але іноді розлука — це вимушений крок, адже вкрай важливо обрати свободу замість маніпуляції та токсичних стосунків.

Известный астролог, Павел Глоба, предупреждает, что сезон Скорпиона в этом году будет достаточно напряженным. Транзит Солнца и Марса и пребывание Марса в тандеме с Плутоном будут наталкивать на кардинальные изменения. В конце месяца некоторые знаки столкнутся с предательством и разочарованиями. Придется принять тяжелую реальность для осознания важной истины.

Овен

Ви раптово відчуєте емоційне вигорання. Все що мало сенс вчора, стане нецікавим. Ви зрозумієте, що більше не хочете спілкуватися з партнером та розвивати стосунки. Тепер ви чітко зрозумієте, що стосунки приречені.

Згодом ви зрозумієте, що позбувшись травматичних стосунків, ви зможете радіти життю.

Скорпіон

Листопад буде досить тривожним для представників знаку Скорпіон. Буде відчуття, що ви упускаєте щось важливе. Саме тому захочеться змін прямо зараз.

Єдине чого вам хочеться прямо зараз — це почати новий етап життя. Але для цього потрібно буде позбутися чогось старого. Дуже сумно розривати тривалі стосунки, але ваше життя зміниться на краще наприкінці осені, коли ви розірвете стосунки та звільнитеся від тиску.

Козеріг

Ви дуже цінуєте комфорт. Можливо ви давно задумувалися про розрив стосунків, однак бажання стабільності перемагало. Кінець року стане для вас періодом змін. Раптом ви почуєте, що бажаєте звільнитися від стосунків.

Ймовірно у вас давно є непорозуміння з партнером. Тепер станеться щось таке, через що ви захочете позбутися тягара стосунків. Цього разу ви оберете спокій та самотність, і так буде значно краще.

Водолій

Ви не любите сліз та розлучень, тож всіма способами намагаєтеся зберегти стосунки та завжди робите крок назустріч. Однак в листопаді ви почуєте себе надто нещасним у стосунках і приймете доленосне рішення.

Попри очікування, ви досить легко розірвете стосунки. Ключовий момент цього періоду настане вже в середині місяця.