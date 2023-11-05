Важная новость: в НБУ рассказали, какие банкноты не будут принимать терминалы 

Украинские банковские терминалы не принимают некоторые купюры. Это может касаться только что выпущенных банкнот, а также денег, которые имеют загрязнения, надрывы или были постираны.

Об особенностях приема денег терминалами рассказал Валерий Строчков, начальник управлении организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ. По его словам, часто проблемы возникают со случайно постиранными деньгами. Ведь терминал, в отличие от человека, увидит люминесценцию бумаги. К тому же даже настоящая банкнота может иметь другие виды загрязнения, например, надрывы или дырки, с которыми терминал их не примет. Однако такие банкноты можно обменять, для этого достаточно обратиться в банк, и кассир вам их обменяет даже без проведения исследования экспертами Национального банка Украины.

При этом есть определенные критерии, по которым банкноты, в обязательном порядке изымают на исследование, однако вышеперечисленные случаи к ним не относятся.

Строчков пояснил, что Национальный банк обязал уполномоченные банки принимать у населения банкноты гривны даже со значительными повреждениями. Согласно нормативным документам, уполномоченные банки должны передавать поврежденные банкноты на исследование в Национальный банк Украины. Кроме уполномоченных банков, украинцы также могут обращаться для обмена поврежденных банкнот гривны в подразделения Национального банка Украины в областных центрах (Киев, Львов, Одесса, Хмельницкий, Харьков, Днепр). При этом, чтобы получить возмещение, важно сохранить не менее 55% купюры.

Напомним, что ранее украинец жаловался на ПриватБанк, который без видимой причины разорвал с ним договор и заблокировал счет и карту. Выяснилось, что клиент банка якобы получил сообщение от банка с просьбой предоставить документы и подтвердить источник происхождения средств. Сообщение мужчина проигнорировал, поэтому в результате его счет заблокировали. При этом попытка клиента восстановить доступ к счету была проигнорирована даже после того, как уже бывший клиент банка посетил отделение и предоставил бумажную версию документов, подтверждающих происхождение средств.