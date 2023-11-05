Важлива новина: в  НБУ розповіли, які банкноти не будуть приймати термінали 

Українські банківські термінали не приймають деякі купюри. Це може стосуватися щойно випущених банкнот, а також грошей, що мають забруднення, надриви або були випрані.

Про особливості приймання грошей терміналами розповів Валерій Строчков, начальник управлінні організації виготовлення та захисту грошей Департаменту грошового обігу НБУ. За його словами, часто проблеми виникають з випадково випраними грошима. Адже термінал, на відміну від людини, побачить люмінесценцію паперу. До того ж навіть справжня банкнота може мати інші види забруднення, наприклад, надриви чи дірки, з якими термінал їх не прийме. Однак такі банкноти можна обміняти, для цього достатньо звернутися в до банку, і касир вам їх обміняє навіть без проведення дослідження експертами Національного банку України.

При цьому є певні критерії, за якими банкноти, в обов’язковому порядку вилучають на дослідження, однак вищеперераховані випадки до них не належать.

Строчков пояснив, що Національний банк зобов’язав уповноважені банки приймати у населення банкноти гривні навіть зі значними пошкодженнями. Відповідно до нормативних документів, вповноважені банки мають передавати пошкоджені банкноти на дослідження до Національного банку України. Крім вповноважених банків, українці також можуть звертатися для обміну пошкоджених банкнот гривні до підрозділів Національного банку України в обласних центрах (Київ, Львів, Одеса, Хмельницький, Харків, Дніпро). При цьому, щоб отримати відшкодування, важливо зберегти щонайменше 55% купюри.

Нагадаємо, що раніше українець скаржився на ПриватБанк, який без видимої причини розірвав з ним договір та заблокував рахунок і картку. З’ясувалося, що клієнт банку начебто отримав повідомлення від банку з проханням надати документи та підтвердити джерело походження коштів. Повідомлення чоловік проігнорував, тож в результаті його рахунок заблокували. При цьому спробу клієнта відновити доступ до рахунку був проігнорований навіть після того, як вже колишній клієнт банку відвідав відділення та надав паперову версію документів, що підтверджують походження коштів.