Влада буде моніторити українців, які користуються платіжними терміналами

Національний банк зобов’язав операторів платіжних терміналів, як банківських, так і небанківських, пильно відстежувати не лише відправників, а й отримувачів готівкових операцій.

За інформацією НБУ, власники мереж висловили намір ініціювати фінансовий моніторинг будь-якої картки, яка накопичує транзакції на загальну суму 30 000 і більше протягом місяця.

Крім того, передбачається, що власникам рахунків буде запропоновано надати детальну інформацію про мету грошових переказів та джерело походження коштів.

Ненадання задовільної відповіді на ці запити може призвести до призупинення надання послуг з переказу коштів на відповідний рахунок, а також до подальшого блокування термінальною мережею.