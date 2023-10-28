Названо характеристики смартфона, на які точно не треба звертати увагу

Головна мета будь-якого виробника смартфонів та магазину – продати вам свій товар. Для цього в хід йде маса хитрощів, а опис телефонів рясніє гучними словами і красивими цифрами, покликаними вразити недосвідченого користувача. Для того ж, щоб купити дійсно гідний гаджет, важливо розуміти, які характеристики смартфонів не мають зовсім ніякого значення.

Цифровий зум

Не плутайте цифровий та оптичний зум. Останній може бути справді корисним, реально збільшуючи видалені об’єкти без втрати якості. Щодо цифрового зуму, то насправді ніякого збільшення тут не відбувається — він лише масштабує фотографію з усіма наслідками, що звідси випливають у вигляді зниження розширення і якості знімка.

Такий самий ефект ви отримаєте, наприклад, виділивши окрему область на знімку і перетворивши її на окрему фотографію. Оскільки в сучасних смартфонах середнього та вищих класів в основних камерах встановлені датчики високої роздільної здатності, вони дозволяють робити більш-менш пристойні знімки з дво- чи триразовим наближенням. Але виробник може вказати в характеристиках 10х. Це означає, що технічно 10 краний зум підтримується. І він може стати в нагоді, якщо потрібно прочитати вивіску на будівлі десь вдалині. Але художньої цінності такий знімок не матиме. Так що не вірте у цифрові зуми 5х, 10х і далі.

Швидка зарядка

При згадці про швидку зарядку в характеристиках смартфона, в першу чергу, дивіться на її потужність. З рівним успіхом це може бути і 18-, і 240-ватна зарядка, а деякі «особливо просунуті» виробники називають швидкою зарядкою та технології, що використовують потужність 10 Вт.

Різниця між ними колосальна. Так, швидка зарядка потужністю 240 Вт у тому ж realme GT3 може повністю зарядити смартфон менше ніж за 10 хвилин, а vivo Y35 з його 18 Вт буде потрібно на це близько двох годин.

Безмежний екран

Почнемо з того, що безмежний екран — це вже підміна понять заради гарного звучання. Рамки такого екрана є, причому часто рамки дуже помітні. Ну а виробники мають на увазі лише повну відсутність на ньому кнопок навігації, замість яких використовуються жести.

Сюди можна віднести і нескінченний екран. Під ним найчастіше розуміється вигнутий екран з мінімальними рамками з обох боків від нього. Ось тільки це ніяк не впливає на безіль зверху та знизу, та й бічні рамки хоч і зменшуються, але нікуди не зникають. Загалом, нескінченністю тут і не пахне. І це не кажучи про те, що багато користувачів не люблять вигнуті екрани за фантомні натискання з боків, їх крихкість і неможливість використання захисного скла.

Восьмиядерний процесор

Можливо, це стане для когось несподіванкою, але переважна більшість процесорів для смартфонів мають вісім ядер. 2- та 4-ядерні процесори залишилися в далекому минулому.

Іншими словами, згадка в характеристиках смартфона «восьмиядерного процесора» не говорить зовсім ні про що. З рівним успіхом їм може виявитися і флагманський Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 з неймовірною продуктивністю, і розрахований на бюджетні смартфони Snapdragon 480. Загалом, вся справа не в кількості ядер, а в їхній якості. Якщо ж ви не хочете розумітися на Cortex A55, Cortex A78 або Cortex X2, просто вибирайте за назвою чіпсету та результатами, які він показує в бенчмарках.

Потрійна камера

Багато виробників смартфонів, а особливо бюджетних смартфонів, вихваляються використанням у них трьох камер. Ось тільки здебільшого повноцінна камера там лише одна, а два інших сенсори практично марні — вони відповідають за макрозйомку та визначення глибини.

Звісно, ​​із цього правила є й винятки. Наприклад, той же Samsung Galaxy S23 FE оснащується трьома повноцінними задніми камерами – основною, ширококутною та телефото. Тому, якщо ви побачите в характеристиках телефону три камери, в першу чергу, дивіться, про які саме камери йдеться.

Із «чотирма камерами», до речі, все може бути цікавішим. Швидше за все, крім основного сенсора, ви зустрінете там ще й ширик. Звичайно, якщо виробник не мав на увазі під четвертою селфі-камеру. Таке, на жаль, теж буває.

Підтримка 5G

Дедалі більше українців шукають смартфони саме з підтримкою 5G. І, чесно кажучи, нас це завжди дуже дивувало. Повноцінні комерційні мережі 5G навряд чи з’являться в Україні найближчими роками, і за цей час ви, напевно, встигнете змінити не один телефон. Ну а 5G-смартфон актуальний, хіба що при частих поїздках до країн, де це покриття є. В інших випадках переплачувати за нього просто нема рації.