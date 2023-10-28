Квартири за 8-9 тисяч доларів: як змінилися ціни на нерухомість у Києві?

Війна дуже сильно вплинула на ринок нерухомості, а особливо в тих регіонах, які від неї найбільше постраждали. Столиця один з таких регіонах хоча б через те, що її доволі часто обстрілюють. Та й на початку війни частина області була в тимчасовій окупації, і по сьогодні в інфопросторі час від часу з’являються повідомлення, що мовляв зі сторони Білорусі знову може бути напад. Тож цілком логічно що ціни як на оренду так і на продаж житла в Києві змінилися і змінилися вони на стільки, що можна купити однокімнатну квартиру навіть за 8,5 тисяч доларів. Саме таке оголошення нещодавно з’явилося в Інтернеті.

Що приховується за такою ціною?

В оголошенні йдеться про те, що дана квартира дуже маленька, її площа всього 16,2 квадрата, а знаходиться вона у Дарницькому районі та в приватному секторі, де немає зовсім ніякої інфраструктури. Найближча “цивілізація” – це станція метро Бориспільська, яка знаходиться за кілька кілометрів від даного будинку.

“Усі документи в порядку. За документами це і буде квартира, все оформляться правильно“, – заявив рієлтор, який і займається наразі продажем цього об’єкту.

Але не все так просто. Ще кілька місяців тому ця квартира продавалась іншою агенцією і тоді стало відомо, що насправді під “багатоповерхівку” переробили звичайний приватний будинок. Він повинен був мати три поверхи, а насправді добудували ще четвертий мансардний. З мінусів такого дешевого житла також відсутність централізованого опалення, газу, централізованої подачі води. Також, дуже сумнівно, що на цю квартиру можна буде оформити право власності.

Поруч таку ж квартиру, але вже у повноцінному і справжньому житловому комплексі продають за 32 тисячі доларів (без ремонту). Тож, не дивно що на житло за 8,5 тисяч все одно знайдуться свої покупці, скільки б ризиків при цьому така покупка в собі не несла.