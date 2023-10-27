Пенсии в Украине резко вырастут: почувствуют ли украинцы улучшения

В 2024 году пенсии повысят до 6 000 гривен. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. С июня 2022 года до июня 2023 года средняя пенсия выросла на 874 гривны. Такими темпами до конца 2023 года средняя пенсионная выплата составит лишь 5 496 гривен. А за прошлый год она вырастет на пятьсот гривен. То есть повышение будет менее ощутимым после введения нового метода расчета, чем до введения нововведений.

Известно, что бюджет Пенсионного фонда в 2024 году составит 322 миллиарда гривен. Этого хватит на индексацию, одна рассчитывать на резкое повышение не стоит. По оценкам Министерства социальной политики, в результате нового “осовременивания” пенсии повысят всем, кто вышел на пенсию не ранее трех лет назад.

Кроме индексации и введения баллов, детали которых еще не раскрыты. в Украине проведут повышение прожиточного минимума (чего не было в 2023 году). Вместе с прожиточным минимумом для пенсионеров также вырастет:

минимальная пенсия;

максимальная пенсия;

выплата для тех, кто имеет стаж сверх нормы.

Минимальная пенсия в Украине вырастет с 2 093 до 2 361 гривен уже с января 2024 года, максимальная выплата вырастет до 23 610 гривен, вместо 20 930 гривен. За сверхурочный стаж будут доплачивать по 23,6 гривны за каждый дополнительный год вместо 20,9 гривен.

В то же время, если верить заложенным прогнозам, за 2022, 2023 и 2024 годы цены вырастут на 52,2%. То есть только для того, чтобы в следующем году повышение пенсий компенсировало рост цен минимальная пенсионная выплата должна составлять 2 944 гривны. А вместо этого пенсионеры будут получать всего 2 361 гривну.

Поэтому несмотря на все заявления правительства о повышении пенсий уровень жизни украинцев не улучшится. Цены продолжат расти, а ситуация останется сложной как минимум до завершения боевых действий. А уже после победы украинцев будут ждать новые вызовы, восстановление, разминирование, возвращение беженцев домой и многое другое.