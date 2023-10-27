Пенсії в Україні різко зростуть: чи відчують українці покращення

У 2024 році пенсії підвищать до 6 000 гривень. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. З червня 2022 року до червня 2023 року середня пенсія зросла на 874 гривні. Такими темпами до кінця 2023 року середня пенсійна виплата складе лише 5 496 гривень. А за минулий рік вона зросте на п’ятсот гривень. Тобто підвищення буде менш відчутним після введення нового методу розрахунку, ніж до запровадження нововведень.

Відомо, що бюджет Пенсійного фонду в 2024 році складе 322 мільярди гривень. Цього вистачить на індексацію, одна розраховувати на різке підвищення не варто. За оцінками Міністерства соціальної політики, в результаті нового “осучаснення” пенсії підвищать всім, хто вийшов на пенсію не раніше трьох років тому.

Крім індексації та введення балів, деталі яких ще не розкриті. в Україні проведуть підвищення прожиткового мінімуму (чого не було в 2023 році). Разом з прожитковим мінімумом для пенсіонерів також зросте:

мінімальна пенсія;

максимальна пенсія;

виплата для тих, хто має стаж понад норму.

Мінімальна пенсія в Україні зросте з 2 093 до 2 361 гривень вже з січня 2024 року. максимальна ж пенсія зросте до 23 610 гривень, замість 20 930 гривень. За понаднормовий стаж будуть доплачувати по 23,6 гривні за кожен додатковий рік замість 20,9 гривень.

Водночас, якщо вірити закладеним прогнозам, за 2022, 2023 та 2024 роки ціни зростуть на 52,2%. Тобто лише для того, щоб в наступному році підвищення пенсій компенсувало зростання цін мінімальна пенсійна виплата повинна складати 2 944 гривні. А замість цього пенсіонери будуть отримувати всього 2 361 гривню.

Тож попри всі заяви уряду про підвищення пенсій рівень життя українців не покращиться. Ціни продовжать зростати, а ситуація залишиться складною як мінімум до завершення бойових дій. А вже після перемоги українців чекатимуть нові виклики, відбудова, розмінування, повернення біженців додому та чимало іншого.