ПриватБанк анонсував унікальну послугу, яка для багатьох стане дуже корисною та зручною

Раніше через блекаути, банки скооперувалися з різноманітними установами, магазинами, аптеками, для того, щоб люди могли знімати готівку у них на касі. Все через те, що світла подовгу могло не бути і біля банкоматів утворювалися великі черги. Зараз ПриватБанк анонсував послугу, яка діятиме у зворотному напрямку. Тепер, можна не знімати гроші з картки, а поповнювати її. Але поки що лише на заправках АЗС “Укрнафта”. Як це можливо? Розповідаємо.

Цей проєкт ПриватБанк запустив спільно з Мастеркард

Пресслужба ПриватБанку повідомляє, що цей проєкт вони запустили спільно з компанією Мастеркард. Програма чи то сервіс називається “Поповнення на касі” та діє по всій території України на всіх заправках “Укрнафти”. Поповнити картку можна на суму від 20 до 5000 гривень. Для цього потрібно підійти до касира, оплатити якусь мінімальну покупку, та сказати на яку суму він хоче поповнити рахунок. Прикласти картку до терміналу і вона буде поповнена. Зазначимо, що послуга не повністю безкоштовна. На неї є комісія — 0,5%.

ПриватБанк вступив у ще одну співпрацю

Також, днями у Приватбанку заявили, що компанія підписала договір з благодійним фондом Євангельської Реформаторської церкви Швейцарії. Завдяки цьому українці зможуть отримувати грошові перекази не сплачуючи жодних комісій. Для цього слід використовувати платіжну систему PrivatMoney.

У банку додали, що мова про допомогу від БУ БФ “ХЕКС ЕПЕР”, який спеціалізується на підтримці соціально незахищених верств населення. Наразі пріоритет благодійна організація надає людям, які проживають у Донецькій, Херсонській та Миколаївській областях. Їм буде виплачено по 6600 гривень допомоги.

“Якщо реквізити вказані неправильно або в українця немає банківської картки, він отримає SMS із контрольним номером переказу PrivatMoney. З його допомогою можна отримати допомогу у стаціонарному відділенні ПриватБанку, банкоматі, через термінал, платформу Приват24 або за телефоном 3700”, – зазначають у банку та на сайті самої організації.

Наразі прийом заявок ще не розпочато, про це організація повідомить додатково та завчасно.