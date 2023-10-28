ПриватБанк анонсировал уникальную услугу, которая для многих станет очень полезной и удобной

Ранее из-за блекаутов, банки скооперировались с различными учреждениями, магазинами, аптеками, чтобы люди могли снимать наличные у них на кассе. Все потому, что света долго могло не быть и у банкоматов образовывались большие очереди. Сейчас ПриватБанк анонсировал услугу, которая будет действовать обратно. Теперь можно не снимать деньги с карты, а пополнять ее. Но пока только на заправках АЗС “Укрнафта”. Как это возможно? Рассказываем.

Этот проект ПриватБанк запустил совместно с Мастеркардом

Пресс-служба ПриватБанка сообщает, что этот проект был запущен совместно с компанией Мастеркард. Программа или сервис называется “Пополнение на кассе” и действует по всей территории Украины на всех заправках “Укрнафты”. Пополнить карту можно на сумму от 20 до 5000 гривен. Для этого нужно подойти к кассиру, оплатить какую-то минимальную покупку, и сказать, на какую сумму он хочет пополнить счет. Приложить карту к терминалу и она будет пополнена. Отметим, что услуга не полностью бесплатна. На нее есть комиссия – 0,5%.

ПриватБанк вступил в еще одно сотрудничество

На днях в Приватбанке заявили, что компания подписала договор с благотворительным фондом Евангельской Реформаторской церкви Швейцарии. Благодаря этому украинцы смогут получать денежные переводы, не платя никаких комиссий. Для этого следует использовать платежную систему PrivatMoney.

В банке добавили, что речь идет о помощи от БУ БФ “ХЭКС ЭПЕР”, специализирующегося на поддержке социально незащищенных слоев населения. Приоритет благотворительная организация предоставляет людям, проживающим в Донецкой, Херсонской и Николаевской областях. Им будет выплачено по 6600 гривен пособия.

“Если реквизиты указаны неправильно или у украинца нет банковской карты, он получит SMS с контрольным номером перевода PrivatMoney. С его помощью можно получить помощь в стационарном отделении ПриватБанка, банкомате через терминал, платформу Приват24 или по телефону 3700”, — отмечают в банке и на сайте самой организации.

Прием заявок еще не начат, об этом организация сообщит дополнительно и заранее.