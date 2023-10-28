Ухилянти ще самі захочуть в ЗСУ: правила мобілізації можуть докорінно змінити

Мобілізація триває і в ТЦК продовжують скаржитися, що її плани виконувати дуже важко. Є великий дефіцит людей як на фронті, так і в тилу. Є й надалі велика кількість осіб, які ухиляються від військкомату. І не те що не приходять до ТЦК добровільно, як це зобов’язує закон, а навіть ігнорують вже отримані повістки. Військові кажуть, що все через страх перед армією і з цим потрібно щось робити. Таку думку висловив колишній командир роти батальйону “Айдар” Євген Дикий.
Потрібно відходити від совкових стандартів
Євген Дикий стверджує, що наразі в ЗСУ ще досі діють совкові стандарти, і їх потрібно повністю викорінювати. Для прикладу, зараз військовий може звільнитися зі служби чи то повернутися додому хіба що якщо стане інвалідом, або й зовсім загине. Таке відношення і такі умови є неприпустимими.
Дикий каже, що людей потрібно не залякувати, а мотивувати. І мотивувати не просто словами, а чітким законодавством, яке має бути прописано й офіційно затверджено. Ось, що він хотів би змінити:
- Прописати чіткий термін скільки людина може перебувати на фронті. Наприклад, 1,5 року. Цього цілком достатньо, щоб підготувати військовому заміну і в першого також буде якесь чітке розуміння того, скільки йому потрібно ще протриматися.
- Дозволити військовим служити у тих військових частинах у яких вони хочуть. Тобто вибирати частину.
- Дозволити частинам самостійно набирати людей, бійців, влаштовувати для них пробні періоди та відбирати тих, хто дійсно придатний до того чи іншого бойового завдання.
- Враховувати навички людини. Тобто якщо мова про чудового управлінця, айтівця чи менеджера, який при цьому вперше тримає у руках зброю, то краще залишити таку людину працювати в тилу, адже економіці теж потрібна підтримка.
Ну і наостанок це зробити суворішим покарання за ухилення від військової служби. Тому, що зараз це лише штраф, а потрібно щоб було кримінальне покарання.
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