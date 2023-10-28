Ухилянти ще самі захочуть в ЗСУ: правила мобілізації можуть докорінно змінити

Мобілізація триває і в ТЦК продовжують скаржитися, що її плани виконувати дуже важко. Є великий дефіцит людей як на фронті, так і в тилу. Є й надалі велика кількість осіб, які ухиляються від військкомату. І не те що не приходять до ТЦК добровільно, як це зобов’язує закон, а навіть ігнорують вже отримані повістки. Військові кажуть, що все через страх перед армією і з цим потрібно щось робити. Таку думку висловив колишній командир роти батальйону “Айдар” Євген Дикий.

Потрібно відходити від совкових стандартів

Євген Дикий стверджує, що наразі в ЗСУ ще досі діють совкові стандарти, і їх потрібно повністю викорінювати. Для прикладу, зараз військовий може звільнитися зі служби чи то повернутися додому хіба що якщо стане інвалідом, або й зовсім загине. Таке відношення і такі умови є неприпустимими.

Дикий каже, що людей потрібно не залякувати, а мотивувати. І мотивувати не просто словами, а чітким законодавством, яке має бути прописано й офіційно затверджено. Ось, що він хотів би змінити:

Прописати чіткий термін скільки людина може перебувати на фронті. Наприклад, 1,5 року. Цього цілком достатньо, щоб підготувати військовому заміну і в першого також буде якесь чітке розуміння того, скільки йому потрібно ще протриматися. Дозволити військовим служити у тих військових частинах у яких вони хочуть. Тобто вибирати частину. Дозволити частинам самостійно набирати людей, бійців, влаштовувати для них пробні періоди та відбирати тих, хто дійсно придатний до того чи іншого бойового завдання. Враховувати навички людини. Тобто якщо мова про чудового управлінця, айтівця чи менеджера, який при цьому вперше тримає у руках зброю, то краще залишити таку людину працювати в тилу, адже економіці теж потрібна підтримка.

Ну і наостанок це зробити суворішим покарання за ухилення від військової служби. Тому, що зараз це лише штраф, а потрібно щоб було кримінальне покарання.