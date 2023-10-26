Зачем бросать зубочистки в воду в которой варятся яйца: полезный лайфхак

Каждый хоть раз в жизни варил яйца и нередко сталкивался с тем, что под влиянием высокой температуры скорлупа трескается. Иногда яйцо может частично вытекать в воду, а иногда просто становится немного деформированным. Если вы планируете его сразу съесть и форма яйца при этом для вас не принципиальна, то никаких проблем нет. Но если вам нужно идеальной формы яичка для какого-нибудь праздничного блюда, это может вызвать проблему. Чтобы избежать ее, эксперты советуют воспользоваться простым лайфхаком.
Варите яйца с зубочистками
Чтобы скорлупа точно не треснула, просто опустите в воду несколько зубочисток, и яйца будут целыми до тех пор, пока вы не начнете их очищать. Также эксперты поделились и другими уловками, которые помогут в быстром и комфортном приготовлении этого продукта:
- Чтобы скорлупа хорошо чистилась и не отрывалась вместе с белком, во время варки бросьте в воду одну две столовых ложки соли. Еще один лайфхак — перед варкой немножко потряхивать яйца и покачать их по столу. Тогда внутри содержимое равномерно распределится, увеличится воздушная камера и скорлупа будет легко отставать.
- Чтобы сварить яйцо с жидким желтком, нужно прокипятить ровно минуту и оставить в горячей воде еще на 4 минуты. Тогда у вас получится идеальное некрутое яйцо, которое между прочим гораздо полезнее сваренных в крутую.
- Чтобы сварить яйцо вкрутую, нужно кипятить его 4-5 минут на умеренном огне.
- Чтобы отличить сырое яйцо от сваренного, нужно покрутить их на ровной поверхности. Сырое яйцо будет крутиться гораздо медленнее чем вареное.
И еще один лайфхак, как отличить свежее яйцо от несвежего. Поместите его в чашку с холодной водой. Свежее яйцо должно опуститься на дно и лечь на бок. Несвежее будет стоять на дне вертикально.
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