Более 140 000 украинцев лишат государственных выплат: в Минсоце объяснили это решение

Более 140 тысяч украинцев из числа внутренне перемещенных лиц лишили денежных выплат.

Уполномоченные социальные службы провели масштабную проверку всех вынужденных переселенцев. По результатам мониторинга помощь от государства забрали у более чем 140 тысяч украинцев.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Министерство социальной политики работает над сокращением выплат пострадавшим от агрессии российской федерации. Для этого каждый месяц проводят проверку тех, кто вернулся домой или имеет собственное жилье. Также из списка лиц, имеющих право на денежную помощь, убрали умерших украинцев и тех, кто якобы получал двойные выплаты.

По словам Оксаны Жолнович представители Министерства социальной политики обратились в Государственную пограничную службу и прекратили выплаты тем, кто не соответствует новым критериям для получения денежной помощи. Таким образом список получателей выплат сократили примерно на 112 тысяч человек. Также каждый месяц проверяют людей, которые вернулись в свое жилье или имеют собственное жилье в безопасных регионах. Таких лиц около 12 000. Еще 9 600 получателей денежной помощи умерли, а 9 800 были пойманы на мошенничестве. Они получали выплаты сразу в нескольких общинах.

Отметим, что глава Министерства социальной политики также отметила, что среди 140 тысяч украинцев, что лишились выплат, было найдено 250 человек, которые совершили операцию на сумму более ста тысяч гривен. Еще 80 украинцев зафиксированы покупки квартир или земельных участков.

Напомним, что страны Европы постепенно сокращают помощь украинским беженцам. Например, Германия обещает способствовать трудоустройству беженцев, для этого снижают требования по знанию языка. В первую очередь это связано с нехваткой рабочей силы, в том числе неквалифицированной, где знание языка не является критически необходимым. Некоторые страны предлагают украинцам определенные суммы, при условии, что они вернутся домой в Украину.