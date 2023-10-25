Понад 140 000 українців позбавлять державних виплат: в Мінсоці пояснили це рішення

Понад 140 тисяч українців з числа внутрішньо переміщених осіб позбавили грошових виплат.

Вповноважені соціальні служби провели масштабну перевірку всіх вимушених переселенців. За результатами моніторингу допомогу від держави забрали в більше ніж 140 тисяч українців.

Про це повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

Міністерство соціальної політики працює над скороченням виплат постраждалим від агресії російської федерації. Для цього кожного місяць проводять перевірку тих, хто повернувся додому або має власне житло. Також зі списку осіб, які мають право на грошову допомогу, прибрали померлих українці та тих, хто начебто отримував подвійні виплати.

За словами Оксани Жолнович представники Міністерства соціальної політики звернулися до Державної прикордонної служби та припинили виплати тим, хто не відповідає новим критеріям для отримання грошової допомоги. Таким чином список отримувачів виплат скоротили приблизно на 112 тисяч осіб. Також кожного місяця перевіряють людей, які повернулися до свого житла або мають власне житло в безпечних регіонах. Таких осіб близько 12 000. Ще 9 600 отримувачів грошової допомоги померли, а 9 800 було піймано на шахрайстві. Вони отримували виплати одразу в кількох громадах.

Зазначимо, що очільниця Міністерства соціальної політики також зауважила, що серед 140 тисяч українців, яких позбавили виплат, було знайдено 250 осіб, які здійснили операцію на суму понад сто тисяч гривень. Ще 80 українців зафіксовані покупки квартир або земельних ділянок.

Нагадаємо, що країни Європи поступово скорочують допомогу українським біженцям. Для прикладу, Німеччина обіцяє сприяти працевлаштування біженців, для цього знижують вимоги щодо знання мови. В першу чергу це пов’язано з нестачею робочої сили, в тому числі некваліфікованою, де знання мови не є критично необхідним. Деякі країни пропонують українцям певні суми, при умові, що вони повернуться додому.