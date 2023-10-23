Военнообязанным на заметку: в Дії появилась новая услуга

В ближайшее время в Украине заработает услуга по электронному бронированию военнообязанных граждан.

Об этом сообщило издание Forbes со ссылкой на министерство экономики.

Возможность бронирования сотрудников в режиме онлайн анонсировали еще в июле этого года. На момент анонса в Украине насчитывалось четыре тысячи критически важных предприятий и более полумиллиона забронированных военнообязанных украинцев.

Известно, что правительство должно согласовать постановление, которым будет предусмотрено регулирование электронного бронирования. Механизм будет функционировать с привлечением органов центральной власти, Пенсионного фонда, налоговой и представителей бизнеса.

Доступ к электронному бронированию будет осуществляться через приложение “Дія”. После запуска услуги руководители предприятий смогут узнать о количестве военнообязанных работников под бронированием. Данные будут взимать после обмена данными между реестрами органов государственной власти, Минобороны и Генштаба ВСУ,

В сервисе работодатели смогут указать личные данные конкретного работника и проверить, могут ли его изменить от мобилизации, имеет ли он дефицитную специальность и нужно ли ему посетить Территориальный центр комплектования для того, чтобы обновить данные. Если работника можно забронировать, то ему дадут отсрочку на шесть месяцев.

Для уточнения данных системой предусматривается срок в один месяц. За это время военнообязанный украинец должен посетить Территориальный центр комплектования и социальной защиты, после чего работодатель сможет его забронировать. После того как услуга заработает, мужчины смогут получить выписку из общего реестра забронированных лиц, являющихся военнообязанными. Она будет содержать QR-код, который можно будет отсканировать при пересечении границы. Это будет работать примерно так же, как и с сертификатами о вакцинации от Covid-19. Ожидается, что услуга бронирования онлайн заработает уже до конца этого года.

Напомним, что работодателей обязали участвовать во вручении повесток, а также обеспечивать работников транспортом для того, чтобы пройти медкомиссию или актуализировать данные в ТЦК.