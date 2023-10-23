Військовозобов’язаним на замітку: в Дії з’явиться нова довгоочікувана послуга

Найближчим часом в Україні запрацює послуга з електронного бронювання військовозобов’язаних громадян.

По це повідомило видання Forbes з посиланням на міністерство економіки.

Можливість бронювання співробітників в режимі онлайн анонсували ще в липні цього року. На момент анонсу в Україні нараховувалося чотири тисячі критично важливих підприємств та понад пів мільйона заброньованих військовозобов’язаних українців.

Наразі відомо, що уряд має узгодити постанову, якою буде передбачене регулювання електронного бронювання. Механізм буде функціонувати з залученням органів центральної влади, Пенсійного фонду, податкової та представників бізнесу.

Доступ до електронного бронювання буде здійснюватися через застосунок “Дія”. Після запуску послуги керівники підприємств зможуть дізнатися про кількість військовозобов’язаних працівників під бронюванням. Дані будуть стягувати після обміну даними між реєстрами органів державної влади, Міноборони та Генштабу ЗСУ,

В сервісі роботодавці зможуть вказати особисті дані конкретного працівника та перевірити, чи можуть його змінити від мобілізації, чи має він дефіцитну спеціальність та чи потрібно йому відвідати Територіальний центр комплектування для того, щоб оновити дані. Якщо працівника можна забронювати, то йому дадуть відстрочку на шість місяців.

Для уточнення даних системою передбачається термін в один місяць. За цей час військовозобов’язаний українець повинен відвідати Територіальний центр комплектування та соціального захисту, після чого роботодавець зможе його забронювати. Після того, як послуга запрацює, чоловіки зможуть отримати витяг з загального реєстру заброньованих осіб, що є військовозобов’язаними. Він міститиме QR-код, який можна буде відсканувати при перетині кордону. Це буде працювати приблизно так само, як і з сертифікатами про вакцинацію від Covid-19. Очікується, що послуга бронювання онлайн запрацює вже до кінця цього року.

Нагадаємо, що роботодавців зобов’язали брати участь у врученні повісток, а також забезпечувати працівників транспортом для того, щоб пройти медкомісію чи актуалізувати дані в ТЦК.