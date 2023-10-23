Чи можливе блокування банківських рахунків ухилянтів: пояснення юриста

Останнім часом українці активно обговорюють можливість блокування банківських рахунків ухилянтів. Це начебто стосується і звичайних карток для виплат і рахунків підприємців, які ухиляються від мобілізації. Тож, чи можуть ухилянти блокувати банківські рахунки.

Адвокат Ростислав Кравець пояснив, чи можливе блокування карток для осіб, які ухиляються від мобілізації. За його словами, теоретично, в Україні можливе все.

Однак сьогодні реалізувати це не вийде. оскільки порушення законодавства може встановити лише суд.

Такого терміну, як блокування карток для ухилянтів наразі немає в українському законодавстві.

Юрист додає, що блокування карток може відбуватися на основі того, що ТЦУ складуть відповідний адміністративний протокол з ухиляння від військової служби або постановки на військовий облік. Відповідно виконавча служба для того, щоб стягнути штраф, повинна буде заблокувати кошти та списати їх. Звісно, якщо особа не сплатить штраф добровільно.

Тож навіть теоретично блокування рахунків за неявку в ТЦК в Україні без порушення прав та свобод громадян неможливе.

Це тому, що визнати винним особу може лише суд. І лише суд може встановлювати відповідні санкції або адміністративний орган. Саме тому блокування та залишення особи без коштів для існування буде вважатися незаконним.

Хоча це не означає, що в найближчій перспективі цього не буде. Чимало юристів переконані, що запровадження системи обліку військовозобов’язаних “Оберіг” це теж незаконно. Адже в одному місці буде зібрана вся інформація про особу, від дати народження та номеру телефону до адреси проживання та сімейного стану. Якщо російські окупанти можуть отримати доступ до даних в цій системі, це може призвести до жахливих наслідків. При цьому ризик досить високий, адже необов’язково дані отримають російські хакери, це можуть бути завербовані російськими спецслужбами працівники українських Територіальних центрів комплектування чи інші особи, які матимуть допуск до системи.