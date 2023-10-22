Украинцам начисляют несуществующие долги за газ: в Нафтогазе объяснили, почему так происходит

Украинцы жалуются, что Нафтогаз зачисляет долг даже тем клиентам, которые вовремя платят за газ. Такое случается когда клиенты по каким-то причинам не указывают в платеж номер лицевого счета.

Такой ситуацией на своей странице в Фейсбук поделились представители Нафтогаза. В компании рассказали, что потребитель неправильно платил за потребленный природный газ, а именно не указывал в назначении платежа свой лицевой счет. Относительно того, куда в таком случае попадают средства, то они хранятся на счете “до выяснения обстановки”.

В таком случае нужно проводить акт сверки расчетов. Если была неправильно зачислена оплата от потребителя, то при предоставлении полного пакета документов от плательщика для переноса средств деньги зачисляют на лицевой счет.

В компании добавляют, что долг также может возникнуть, если потребитель не передает показания. В таком случае оператор газораспределительной сети передаст не потребленный объем газа, а расчетный. В таком случае потребителю нужно передать показатели счетчика или вызвать контролера для осуществления контрольного знания прибора учета.

Отметим, что для того, чтобы не получить платежку с ошибками нужно самостоятельно вносить показатели счетчика с 28 по 5 число каждого месяца. Это нужно делать даже если вы не проживаете в доме и/или не пользуетесь газом, но не хотите отключать газ. В таком случае нужно подавать показатели ежемесячно, даже если за месяц цифра на счетчике не изменилась.

Напомним, что с первого октября плату за трансформацию газа начисляют по новым правилам. Минимальный размер платежки изменится для тех категорий потребителей, которые используют минимальное количество голубого топлива. Это замечательная инициатива, ведь многие украинцы не проживают в своих домах из-за войны, потому что только заселились в новое жилье, в том числе арендованное.