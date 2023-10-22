НБУ анонсував нові купюри, які вже вводять в обіг: старі більше не будуть дійсними

Національний банк України вже неодноразово наголошує, що купюри, які наразі є в обігу поступово оновлюватимуть. Для цього старі виводитимуть з обігу, а вводитимуть нові. При чому торкнеться це дуже багатьох банкнот та монет. Зокрема наразі недійсними вважатимуться банкноти номіналом від 1 до 200 гривень випущені до 2003 року, а також всі монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок. Все настільки критично, що ці купюри навіть не прийматимуть при готівковому розрахунку. Громадянам, які мають вдома подібну готівку радять звернутися у спеціальні пункти обміну, та безкоштовно обміняти ці гроші на банкноти нового зразка.

Де можна обміняти гроші?

Обміняти цілком безкоштовно старі купюри можна у деяких відділеннях ПриватБанку, Ощадбанку, Райффайзену та ПУМБ. Однак, перш ніж йти з готівкою в один з цих банків, спочатку зателефонуйте на гарячу лінію та переконайтесь, у якому точно з відділень вам зможуть надати таку послугу.

Також здійснити обмін, можна у підрозділах Національного банку:

у Києві: Контрактова площа, 2А;

у Дніпрі: вул. Воскресенська, 13;

у Львові: вул. Коперника, 4;

в Одесі: вул. Рішельєвська, 8;

Харкові: Театральна пл., 1;

Хмельницькому: вул. Володимирська, 91.

Купюри прийматимуть до завершення воєнного стану та ще впродовж трьох місяців після нього.

“Станом на сьогодні в обігу ще залишається майже 7,2 млрд штук монет номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок. Банкнот старого зразка, введених у обіг до 2003 року, залишається в обігу зовсім мало, близько 1,5% від загальної кількості усіх банкнот в обігу. За 2020–2023 роки здійснено обмін 400 тисяч штук таких банкнот, зокрема 8,4 тисячі штук – упродовж вересня цього року”, – пише НБУ.

Наразі ж з 24 жовтня 2023 року в обіг вводять нову купюру номіналом 20 гривень.

“Національний банк із 24 жовтня 2023 року випускає в обіг банкноти номіналом 20 гривень зразка 2018 року – з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску”, – йдеться на головному сайті установи.