Українці масово закривають рахунки в ПриватБанку: причина дуже неочевидна

Клієнт одного з найпопулярніших банків України — ПриватБанку поділився своїм негативним досвідом. Він отримав в касі банку 500 євро, але не звернув уваги на пошкодження. Вже вдома він виявив, що кут банкноти заклеєний скотчем. Клієнт пішов до того ж відділення банку, щоб обміняти купюру, але касир відмовив йому в послузі.

Як повідомили представники ПриватБанку на спеціалізованому форумі Мінфін, де і залишив свою скаргу невдоволений українець, претензії щодо банкнот іноземної валюти банк приймає лише під час обслуговування. Якщо клієнт відійшов від касового вікна, то жодних претензій щодо стану банкнот банк не прийматиме.

Як стверджує клієнт, не було б жодної проблеми, якби він отримав 50 євро, він би здав її, попри втрату відсотка. Але від 500 євро, йому доведеться втратити не менше 10% за пошкодження, а то й більше. Тож клієнт прийняв рішення закрити всі депозитні, кредитні та поточні рахунки та не мати жодних справ.

Раніше клієнтка Привату скаржилася, що банк без жодних пояснень закрив її рахунки та заблокував доступ до банківського додатка. У фінустанові пояснили, що вони повинні проводити первинний фінансовий моніторинг, і згідно з постановою НБУ залишають за собою право розірвати стосунки з клієнтом, який порушив правила.

В Приват пояснили, що банк зобов’язаний забезпечити виявлення фінансових операцій які підлягають фінансовому моніторингу, до початку та у процес їх проведення. У відповідь на скаргу жінки, в ПриватБанку відповіли, що вони змушені обмежити обслуговування в банку. При розірванні ділових відносив клієнту нададуть можливість перевести залишки коштів до іншого банку. Додатково вони направили офіційну відповідь з цього питання клієнтці, яка залишила скаргу. Однак судячи з подібних ситуацій, клієнту не повідомлять точну причину блокування. Проте в зоні ризику українці, які приховують свої доходи від податкової.